To szansa na życiówkę! I Tarnowski Półmaraton – bieganie i rodzinny piknik zdrowia

Mościckie Centrum Medyczne inauguruje I Tarnowski Półmaraton – nowe, dynamiczne wydarzenie promujące zdrowy styl życia i aktywność w regionie.

Zaplanowany na 6 września bieg na 21 km jest otwarty dla każdego, a na miejscu czeka piknik zdrowia i wiele atrakcji dla całej rodziny.

Nie przegap szansy na poprawę kondycji! Sprawdź, jak dołączyć do tego wyjątkowego święta sportu i skorzystać z ostatnich wolnych miejsc.

Bieganie zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców regionu tarnowskiego. Mościckie Centrum Medyczne postanowiło wykorzystać ten fakt, by zachęcać do aktywnego spędzania czasu i w ten sposób budować kondycję oraz dbać o zdrowie mieszkańców. Spółka organizuje I Tarnowski Półmaraton. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich chętnych. I chociaż do pokonania będzie dystans 21 km, to inicjatorzy apelują, aby się nie zniechęcać, tylko spróbować swoich sił. Oprócz rywalizacji biegowej czeka na was także szereg atrakcji piknikowych i związanych z ochroną zdrowia.

- W momencie, w którym dołączyłem do Mościckiego Centrum Medycznego w funkcji prezesa zarządu pomyślałem, że warto by było nie tylko leczyć naszych pacjentów, ale przede wszystkim promować aktywny, zdrowy styl życia i profilaktykę. Z uwagi na fakt, że sam jestem aktywny sportowo, biegam, stwierdziłem, że wspaniale by było zorganizować tego typu inicjatywę, która promowałaby zdrowy styl życia, ale również Tarnów i Mościce. I to jest podstawa tej inicjatywy, którą przekuliśmy w czyn – wyjaśnia Filip Bianche - prezes Mościckiego Centrum Medycznego.

POSŁUCHAJ: I Tarnowski Półmaraton zapowiadają Jacek Brzeziński i Filip Bianche

Jak przekonują organizatorzy I Tarnowskiego Półmaratonu, bieganie to dyscyplina tania i dostępna dla każdego. Jest świetnym punktem wyjścia dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę ze sportem:

- Ten bieg, który 6 września się odbędzie, będzie taką zachętą dla niektórych, żeby rozpocząć, może podpatrzeć, może poznać nowych ludzi i myślę, że warto w ten dzień pojawić się w Willi Kwiatkowskiego w Mościcach. To jest propozycja dla wszystkich. Dystans 21 kilometrów może troszeczkę odstraszyć niektórych, natomiast jak najbardziej są to zawody dla każdego. Dla tych, którzy będą osiągać wyniki, dla tych, którzy biegną po rekordy życiowe, a także dla tych osób, które chcą po prostu aktywnie spędzić czas, przebiec po raz pierwszy być może ten dystans, przebiec to z rodziną, z przyjaciółmi. Myślę, że tutaj każdy w tym biegu znajdzie coś dla siebie – zachęca współorganizator imprezy, animator wydarzeń sportowych w Tarnowie – Jacek Brzeziński.

Jak przekonują specjaliści, bieganie przynosi szereg korzyści: poprawia kondycję i sprawność, zwiększa wydolność i wpływa na podniesienie odporności. Na listach startowych I Tarnowskiego Półmaratonu już zapisanych jest około 800 uczestników, ale zostały jeszcze wolne miejsca dla chętnych. Zapisy prowadzone są na stronie www.kempasport.pl. Część pakietów startowych będzie również dostępna w dniu zawodów przed startem. Ale poza rywalizacją biegową przygotowano również szereg innych atrakcji:

- Wielki piknik będzie się odbywał na terenie Willi Kwiatkowskiego, dużo ciekawych stoisk medycznych, niemedycznych, fizjoterapeutów, masa atrakcji dla dzieciaków. Również trening otwarty fitness, fajne grono amatorów aktywności na świeżym powietrzu się pojawi, więc cały dzień będzie dosyć mocno aktywny, ciekawy. Pogoda się zapowiada, więc tak naprawdę jesteśmy dobrej myśli. Start biegu głównego godzina 10:00. O 9:30 warto się pojawić, żeby zobaczyć jak biegacze przygotowują się do biegu. Ciekawym elementem jest to, że biegacze na półmaratonie będą podzieleni na strefy czasowe, w jakich chcą osiągnąć swoje wyniki. I tutaj też będzie można zobaczyć kilku bardzo dobrych biegaczy, którzy będą biegli po swoje rekordy życiowe. Warto też wspomnieć, że cała trasa jest płaska i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc tutaj wszystkie rekordy będzie można sobie zapisać tak, żeby te rekordy gdzieś wybrzmiały w środowisku ogólnopolskim – dodaje Jacek Brzeziński.

Z kolei przy Willi Kwiatkowskiego ustawione zostaną stoiska, na których prowadzone będą między innymi szkolenia z tapingu dla sportowców czy pokazy fizjoterapii, ale będzie też można zbadać sobie poziom cukru we krwi. Organizatorzy zachęcają do udziału zawodników, ale również kibiców. Ich doping z pewnością przyda się biegaczom. I Tarnowski Półmaraton już w niedzielę, 6 września. Start o 10:00. Wydarzenie poleca Radio ESKA, a więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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