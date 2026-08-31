Ponad trzysta samochodów, drift, off-road i pomoc dla małej Matyldy. United Seven już we wrześniu

Już 5 i 6 września 2026 roku w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni odbędzie się United Seven.

Zaplanowano mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

Imprezie przyświeca szczytny cel - organizatorzy chcą pomóc Matyldzie, a część przygotowanych atrakcji zostanie połączona ze zbiórką pieniędzy.

- organizatorzy chcą pomóc Matyldzie, a część przygotowanych atrakcji zostanie połączona ze zbiórką pieniędzy. Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Wielkie samochodowe święto i pomoc dla Matyldy. United Seven już we wrześniu

Grupa United Crew od lat łączy miłośników tuningu i szeroko rozumianej motoryzacji. Od 2019 roku panowie organizują cykliczne wydarzenie, które stało się miejscem spotkań fanów czterech kółek z całej Polski i nie tylko. Nieodłącznym elementem imprezy są również akcje charytatywne. Tegoroczna edycja będzie już siódmą odsłoną wydarzenia. Na uczestników czekać będzie kilkaset samochodów, które przyjadą nie tylko z Polski, ale również m.in. ze Słowacji, Niemiec i Czech.

POSŁUCHAJ: mówi Bartek z United Crew

– Najważniejszymi rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających – mówi Bartek z United Crew.

Zaplanowano także przejazdy driftowozami. W tym roku ma pojawić się około 20 samochodów przeznaczonych do driftu, a część z nich dysponuje mocą sięgającą nawet kilkuset koni mechanicznych. Do tego dochodzą loty helikopterem oraz liczne konkursy. Jednym z wyróżników imprezy ma być możliwość bezpośredniej rozmowy z właścicielami prezentowanych aut. Obecni będą również przedstawiciele motoryzacyjnego internetu.

– W tym roku przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labudda – zapowiada organizator.

Najważniejszym elementem tegorocznej edycji będzie zbiórka pieniędzy dla Matyldy. Dziewczynka urodziła się z wadami wrodzonymi: stopą końsko-szpotawą, wadą kostną lewej dłoni i krótszą prawą nogą. Organizatorzy chcą pomóc w sfinansowaniu kosztownej operacji wydłużenia nogi w Wiedniu oraz długotrwałej rehabilitacji.

Pieniądze będą zbierane m.in. podczas przejazdów driftowozami. Zaplanowano również licytacje, na które swoje przedmioty przekazują osoby związane ze środowiskiem motoryzacyjnym.

– Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci. W dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby komuś pomóc. Nam się serce raduje, że możemy taką pomoc nieść – podkreśla Bartek.

Przypomnijmy, że impreza odbędzie się już 5 i 6 września 2026 roku w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni. W piątek, 4 września, na teren CAW będą mogli wjechać właściciele zgłoszonych do udziału samochodów.

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