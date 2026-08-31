Nagła rezygnacja prywatnego przewoźnika pozbawiła dziesiątki uczniów dojazdu do szkoły, co wymusiło pilną interwencję samorządów.

W odpowiedzi na kryzys rusza nowa linia autobusowa A74, która połączy Tarnów z Wojniczem, ułatwiając codzienne podróże mieszkańcom.

Rozkład jazdy został dopasowany do potrzeb uczniów i dojeżdżających. Sprawdź dokładne godziny odjazdów i poznaj pełną trasę połączenia.

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Nowa linia MLD w odpowiedzi na rezygnację prywatnego przewoźnika

Problem braku transportu ujawnił się w maju, kiedy prywatny przewoźnik zrezygnował z obsługi kursów do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Jak podkreśliła Małgorzata Moskal, wójt Wierzchosławic, sytuacja ta dotknęła około 60 uczniów, pozbawiając ich możliwości dojazdu do placówki. Działania podjęte przez lokalne samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego okazały się kluczowe w szybkim znalezieniu rozwiązania.

Nowa linia autobusowa A74 jest wynikiem wspólnych starań kilku gmin: Radłowa, Wierzchosławic i Wojnicza, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Kolei Małopolskich. Jak zaznaczył Ryszard Pagacz, wicemarszałek Małopolski, jej głównym celem jest zapewnienie dojazdu do szkół, zwłaszcza po wycofaniu się prywatnych przewoźników.

- Zaczęło się od rozmowy z rodzicami, którzy informowali, że młodzież z terenu gminy Radłów, z terenu gminy Wierzchosławice, która uczęszczała do szkoły, nie będzie mogła dojeżdżać do niej. Wręcz rodzice mówili, że będą musieli przenieść młodzież do innych szkół. (...) Udało się. Młodzież ma transport i to bardzo dogodny. Rozkład jazdy został dostosowany do planu lekcji - powiedziała Agnieszka Kapek, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

Rozkład jazdy i trasa nowej linii

Nowa linia autobusowa A74 będzie kursować w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Połączenie obsłuży kluczowe miejscowości, takie jak Wierzchosławice, Radłów i Wojnicz, zapewniając im bezpośredni dojazd do Tarnowa.

Zaplanowano trzy pary kursów w ciągu dnia:

Odjazdy z Tarnowa Mościc : 6:00, 11:35, 14:25.

: 6:00, 11:35, 14:25. Odjazdy z Wojnicza: 7:30, 13:05, 15:45.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Uruchomienie linii jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez lokalne samorządy. Jak podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, inicjatywa jest efektem ścisłej współpracy z gminami.

- To właśnie współpraca z samorządami pozwala rozwijać ofertę transportową w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych gmin i miejscowości Małopolski. Nowe linie ruszają wraz z nowym rokiem szkolnym, aby zadbać również o bezpiecznie dotarcie do szkół i powrót do domów naszych najmłodszych Małopolan - podkreślał Ryszard Pagacz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Rozwój sieci i integracja z koleją

Linia A74 stanowi kolejne wzmocnienie siatki połączeń Małopolskich Linii Dowozowych w regionie tarnowskim. Na początku 2026 roku, również na wniosek Gminy Wierzchosławice, uruchomiono już linie A51 (Tarnów – Wierzchosławice), A52 (Tarnów – Wierzchosławice – Łętowice) oraz A54 (Tarnów – Radłów).

Co istotne, trasa nowego połączenia została zaplanowana w taki sposób, aby wspierać integrację transportu publicznego. Przystanek Bogumiłowice PKP umożliwi pasażerom dogodną przesiadkę na pociąg, co dodatkowo zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Nowa linia autobusowa A74 zapewni dojazd do szkół i pracy

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