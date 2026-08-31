Twoja organizacja potrzebuje pieniędzy? Rusza darmowe wsparcie dla NGO z Tarnowa i regionu

Rusza druga edycja Tarnowskiej Sieci Wsparcia NGO, oferując bezpłatne szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z Małopolski.

Program, który w poprzedniej edycji objął ponad 120 podmiotów, pomoże zdobywać fundusze, poruszać się w przepisach prawnych i skutecznie promować działania.

Sprawdź, jak dołączyć do spotkania inauguracyjnego 2 września i zapewnij swojej organizacji kluczowe wsparcie na nadchodzący rok!

W ubiegłym roku skorzystało ponad 120 organizacji pozarządowych. Mowa o darmowych warsztatach organizowanych w ramach Tarnowskiej Sieci Wsparcia NGO. Druga edycja tego projektu startuje 2 września 2026. Podczas warsztatów zainteresowani będą mogli dowiedzieć się między innymi jak zdobywać pieniądze na działalność, kiedy można prowadzić sprzedaż, czy jak promować się w mediach społecznościowych.

- Ideą programu jest wsparcie małopolskich organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, nawet grup nieformalnych. Wsparcia ich w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową, bo nie tylko ze składek te środki można pozyskiwać i dobrze dowiedzieć się, skąd można je czerpać, jak przygotować w ogóle wnioski dotacyjne, jakie są programy. Z drugiej strony też program ma na celu edukowanie w zakresach prawnych. Na przykład, kiedy koło gospodyń wiejskich może prowadzić sprzedaż, kiedy nie może. Kiedy wchodzą przepisy sanepidowskie, kiedy nie wchodzą. Co ze słynną „ustawą Kamilkową”, kiedy robimy działania dla dzieci i młodzieży? No i oczywiście też edukacja z zakresu promocji, ale też wszelkich innych tematów, które są dla organizacji pozarządowych ważne, są na bieżąco - mówi Ryszard Nejman, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, koordynator projektu.

POSŁUCHAJ: o projekcie Tarnowska Sieć Wsparcia NGO mówi Ryszard Nejman

Organizatorzy będą badać zapotrzebowanie organizacji i dopasowywać tematykę spotkań. W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 120 organizacji z całego subregionu - głównie miasto Tarnów i powiat tarnowski, ale były też pojedyncze organizacje z Brzeska, Bochni i Dąbrowy Tarnowskiej. Pula środków na to działanie wynosi około 78 tysięcy złotych, dlatego liczba beneficjentów będzie podobna do tej, z poprzedniej edycji. Z tego powodu organizatorzy zachęcają do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje dotyczące poszczególnych propozycji.

- Jeżeli chodzi o tematy spotkań to w dużej mierze będzie to powtórka z poprzedniej edycji, z tego względu, że mamy w subregionie liczbę pięciocyfrową organizacji pozarządowych, a skorzystało tylko 120, więc chcemy docierać do kolejnych. Natomiast na pewno część tematów będzie nowa, bo też zmienia się nasze otoczenie prawne. Nowe ustawy wchodzą, są nowelizowane, więc dla tych, którzy korzystali w tamtym roku, w tym roku też będzie taka możliwość. I oczywiście doradztwo, też cały czas, to jest katalog otwarty, więc jeśli ktoś skorzystał w tamtym roku, nie ma tutaj żadnych formalnych przeszkód, żeby skorzystać również i w tym roku – zapewnia Ryszard Nejman.

Spotkanie inauguracyjne drugiej edycji projektu Tarnowska Sieć Wsparcia NGO odbędzie się w środę, 2 września, o godzinie 17:00 na Antresoli Centrum Sztuki Mościce. Podczas tego wydarzenia organizatorzy będą rozdawali ankiety potrzeb, będzie okazja do porozmawiania o organizacji, jej profilu i potrzebach. Zaplanowano też dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, o różnej specyfice organizacji pozarządowych. Do udziału w nim zaproszono różne organizacje z Tarnowa i regionu, które powiedzą czym się zajmują. Z kolei drugi panel będzie dotyczył komercjalizacji działalności NGO, dokładnie ekonomii społecznej.

Regularne szkolenia rozpoczną się w październiku. Według zapowiedzi spotkania będą się odbywały dwa razy w tygodniu. Dokładne terminy będą znane we wrześniu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FB - Tarnowska Sieć Wsparcia NGO, na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie oraz na stronie Fundacji Jana Hetmana Tarnowskiego. Więcej na temat projektu w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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