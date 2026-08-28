W Tarnowie w końcu powstanie spalarnia odpadów? Są cztery oferty na budowę instalacji

Upłynął termin składania ofert w drugim przetargu na budowę spalarni śmieci w Tarnowie.

Instalacja ma spalać odpady, których nie da się już posegregować.

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Jest kolejny krok w sprawie spalarni odpadów w Tarnowie

Proponowane przez firmy ceny mieszczą się w przedziale od 281 do 319 milionów złotych. Teraz dokumenty zostaną dokładnie przeanalizowane, a przedsiębiorstwo oceni, która z propozycji spełnia wszystkie wymagania. Procedura może potrwać kilka tygodni. Nowe postępowanie było konieczne po problemach z pierwszym przetargiem. Został on zakwestionowany w wyniku odwołania złożonego przez konkurencyjną firmę. Ostatecznie postępowanie zostało unieważnione, a MPEC zdecydował o ponownym rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy.

Według obecnych planów tarnowska instalacja miałaby powstać do 2030 roku. Prezes MPEC-u Tadeusz Sieńczak podkreśla, że budowa instalacji ma ogromne znaczenie dla miasta.

- Ta spalarnia domykałaby cały system gospodarki odpadami w mieście Tarnowie. Powodowałaby stabilizację cen. Zarówno cen ciepła, jak i opłat za odpady. Dzisiaj te opłaty są bardzo wysokie. Nam pozwoliłoby to wykorzystać lokalne paliwo, czyli tutaj ograniczalibyśmy zużycie węgla. Paliwo, które emituje duże ilości CO2, co też ma wpływ na koszty ciepła - mówi prezes Sieńczak.

Według założeń instalacja mogłaby pokrywać nawet około 30 procent zapotrzebowania miasta na ciepło. Przypomnijmy, że na realizację projektu MPEC Tarnów otrzymał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Przyznane finansowanie obejmuje ponad 70 milionów złotych dotacji oraz 175 milionów złotych pożyczki.

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