„Dzieci są rozkojarzone.” 1 września rusza akcja „Zwalniam przed szkołą” w regionie

We wrześniu startuje akcja "Zwalniam przed szkołą", przybędzie policyjnych patroli w rejonie szkół.

Funkcjonariusze skupią się na kontroli prędkości i prawidłowego przewożenia dzieci, a intensywne działania potrwają przez cały miesiąc.

Sprawdź, gdzie dokładnie pojawią się mundurowi i na co szczególnie zwrócą uwagę, by uniknąć dotkliwych konsekwencji!

Jak co roku wraz z pierwszym dzwonkiem w rejonie szkół w Tarnowie i regionie pojawi się więcej policyjnych patroli. Mundurowi wytypowali przede wszystkim te placówki, w których sąsiedztwie przebiegają ruchliwe trasy, gdzie najczęściej łamane są przepisy dotyczące prędkości, albo gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Akcja realizowana jest przez mundurowych z wydziałów ruchu drogowego komend policji w regionie, we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie.

- Akcja "Zwalniam przed szkołą" odbywa się po to, by uświadomić kierowcom, że rozpoczynamy nowy okres. Dzieci wracają z wakacji, mamy wzmożony ruch na drogach. Część jeszcze jest rozkojarzona, myśli o tych przeżyciach wakacyjnych, często korzysta z telefonów. Akcja ma na celu przede wszystkim uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajnóg, które są bardzo popularne - mówi Sławomir Turek, zastępca dyrektora w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.

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Wzmożonej obecności policjantów na drogach spodziewajcie się od 1 do 4 września, ale akcja „Zwalniam przed szkołą” potrwa do końca pierwszego miesiąca nauki:

- W naszym zainteresowaniu znajdują się 122 szkoły podstawowe, do których będą uczęszczali najmłodsi, a więc ci, którzy mają największe trudności ze zrozumieniem tego systemu, z poruszaniem się, którzy być może dla kierujących są najtrudniej dostrzegalni na drodze. Te cztery dni posłużą nam do wypracowania uwag i spostrzeżeń, co jeszcze możemy zmienić lub udoskonalić, żeby w rejonach tych szkół było bezpieczniej. Ta akcja to również działania prowadzone w szkołach, a więc profilaktyka w zakresie przekazywania odblasków, przekazywania kamizelek, uczenia dzieci jak prawidłowo zachować się, rozmów prowadzonych z rodzicami, ale również inżynieria ruchu drogowego, a więc reagowanie na wszystkie uwagi, które mogłyby jeszcze wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Na co szczególnie zwrócimy uwagę? Na pewno prędkość – zapowiada podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Kampania „Zwalniam przed szkołą” obejmie również placówki oświatowe w powiatach bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim. Wszędzie tam policyjne patrole będą zwracały uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia najmłodszych pasażerów, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz prędkość, z jaką poruszają się samochody. Wszystko po to, by poprawiać bezpieczeństwo najmłodszych. Policjanci zapowiadają, że będą upominać i dyscyplinować kierowców, jednak w zależności od wagi danego wykroczenia, nie wykluczają też mandatów.

- Każdy policjant ma prawo zastosowania pouczenia i na pewno nasza obecność w rejonach szkół jest po to, żeby przypominać, że zaczął się rok szkolny, że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników. Natomiast zastosowana forma, czy będzie to pouczenie, czy będzie to mandat, jest zależna od oceny przez policjanta danego konkretnego zachowania, jak również drastyczności tego wykroczenia. Czy faktycznie przekłada się to na spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, czy może jest wykroczeniem formalnym, które zasługuje na łagodniejszą formę – dodaje podinspektor Zofia Kukla.

Akcja „Zwalniam przed szkołą” rozpocznie się 1 września. Tego dnia policjantów spotkacie w rejonie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Siódemka przy ul. Sitki w Tarnowie. Ale patrole pojawią się również w Koszycach Małych, Ilkowicach, Krzeczowie, Proszówkach, w Brzesku przy ul. Głowackiego i Królowej Jadwigi, w powiecie dąbrowskim w Żelazówce, a w samej Dąbrowie Tarnowskiej na ul. Piłsudskiego oraz Kościuszki. Więcej na temat akcji w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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