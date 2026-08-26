Nowe pociągi na małopolskich torach. W Tarnowie zaprezentowano nowoczesne Impuls 2

Kolejne pociągi wzmacniają regionalną kolej. Nowe Impulsy 2 w Małopolsce

Przekazanie dwóch nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych odbyło się w środę na dworcu PKP w Tarnowie. Uczestnicząca w tej uroczystości minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że rozbudowa kolejnictwa w Polsce jest jednym z filarów KPO.

- Tak się składa, że województwo małopolskie jest liderem w tej inwestycji, dzięki przede wszystkim bardzo ważnej inwestycji jaką jest linia kolejowa Podłęże-Piekiełko, która skróci drogę do Krakowa z Nowego Sącza o połowę, ale także ogromnym inwestycjom w nowy tabor kolejowy – wskazała szefowa resortu funduszy.

Producentem składów jest firma NEWAG S.A. Wartość całej inwestycji związanej z dostawą sześciu pojazdów przekracza 341 milionów złotych, z czego ponad 185 mln zł stanowi dofinansowane ze środków KPO. Zakup jest elementem szerszego planu rozwijania transportu kolejowego w regionie. Województwo zamówiło jeszcze od nowosądeckiego producenta 19 pociągów elektrycznych. Całość zamówienia ma zostać odebrana do końca tej kadencji samorządowej.

Wszystkie dostarczane pociągi dysponują 236 miejscami siedzącymi oraz 550 miejscami ogółem (siedzącymi oraz stojącymi), wydzielono w nich strefę rodzinną, a także przestrzeń na bagaż i przewóz rowerów. Pojazdy są w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami

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