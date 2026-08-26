Pan Mrówka uczy bezpieczeństwa! Ponad 2000 dzieci z Tarnowa pozna zasady ruchu

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką” rusza, by przeszkolić ponad 2000 pierwszoklasistów z 85 placówek w Tarnowie, ucząc ich kluczowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policjanci i postać Pana Mrówki prowadzą interaktywne zajęcia z mobilnym przejściem dla pieszych, wręczając dzieciom odblaskowe kamizelki, zwiększające ich widoczność.

Odkryj, dlaczego ta inicjatywa jest niezbędna dla ochrony najmłodszych i jak zgłosić swoją szkołę do udziału w przyszłych edycjach programu.

Kolorowa postać Pana Mrówki ponownie odwiedzi placówki oświatowe w regionie tarnowskim, w ramach kolejnej edycji akcji pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”. To wspólna inicjatywa firmy Sufigs Mrówka oraz tarnowskich policjantów, którzy u progu nowego roku szkolnego spotykają się z uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych i w przyjazny sposób przekazują najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach.

- Najważniejsza jest edukacja tych najmłodszych, żeby te dzieci wiedziały w jaki sposób mają poruszać się po drogach, w jaki sposób wejść na przejście dla pieszych, bo nie sposób wejść na przejście dla pieszych, gdy pędzi po drodze samochód. Warto, żeby te dzieciaki wiedziały, zastanowiły się nad tym przed wejściem na przejście, rozglądnęły się, czy mogą po prostu bezpiecznie wkroczyć. To nie jest tylko pogadanka, to są sytuacje, gdzie te dzieci same pokazują, bo wozimy ze sobą razem z panem Mrówką mobilne przejście dla pieszych, mobilną drogę, gdzie te dzieciaki w praktyce pokazują jak umiejętnie przechodzić przez przejście dla pieszych – wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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Akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką” jest realizowana systematycznie od 2016 roku. Organizatorzy poprzez zabawę przekazują najmłodszym ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, licząc, że dzieci wezmą sobie te wskazówki do serca, a później będą o bezpieczeństwie na drodze przypominać również bliskim dorosłym:

- Chcieliśmy zrobić coś, co realnie wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych. Początek roku szkolnego to dla pierwszoklasistów ogromna zmiana. Dzieci uczą się nowych obowiązków, ale również samodzielnego poruszania się po jezdni. Razem z Komendą Miejską Policji w Tarnowie postanowiliśmy pomóc im zdobyć tą wiedzę już od pierwszych dni nauki. Akcja ta jest bardzo potrzebna wszystkim naszym dzieciom. Jestem rodzicem, więc z doświadczenia wiem, że najważniejszą rzeczą w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie widzimy bardzo duży ruch na drogach, jest pierwsza nauka, pierwsza informacja jak poruszać się po drodze. Jak zrobić pierwszy krok przez jezdnię, jak popatrzeć, na co zwrócić uwagę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, żeby nasze dzieci, które wysyłamy do szkół, z tych szkół przede wszystkim wróciły – podkreśla Sebastian Wężowicz, dyrektor sieci Mrówka Sufigs.

W tym roku akcja startuje 7 września i potrwa półtora miesiąca. W tym czasie organizatorzy odwiedzą 85 placówek oświatowych – szkół i przedszkoli. W sumie chcą przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa drogowego 2173 dzieci. Ale oprócz wiedzy dzieci otrzymają również kamizelki odblaskowe:

- Ja sam, jak byłem dzieciakiem, doznałem urazu na przejściu dla pieszych - potrącił mnie samochód. Kierujący nie zwrócił uwagi, że ja się na nim znajduję. Była to jego wina. Na szczęście nic poważnego mi się nie stało. I najfajniejszą inicjatywą całej akcji są kamizelki odblaskowe i przypominanie o tym, jak one są bardzo istotne, właśnie po po zmierzchu, gdzie widoczność jest naprawdę ograniczona. A dzięki kamizelce, taki chłopiec, dziewczynka jest widziana z ponad 100 metrów. Bez tej kamizelki ta odległość jest bardzo niewielka, bo 15, 10 metrów, to zależy wszystko od oświetlenia drogi. To szansa dla kierowcy żeby zobaczył, że coś błysnęło, żeby zareagował wcześniej. Fajna inicjatywa, z ogromnym sercem – dodaje aspirant Wójcik.

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką” odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Skowronków w Tarnowie. W tym roku lista szkół jest już zamknięta, ale inicjatorzy zachęcają dyrektorów do zgłaszania placówek, które chcą być objęte tym programem również w kolejnych edycjach. Więcej na temat akcji w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. Wydarzenie poleca Radio ESKA.

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