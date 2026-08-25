W tarnowskiej bastei ponownie zabrzmi muzyka. Leliwa Jazz Band zagra dla mieszkańców

Tarnowska basteja ponownie wypełni się muzyką. O 19 rozpocznie się koncert zespołu Leliwa Jazz Band.

Wydarzenie organizuje Rada Osiedla Starówka.

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Jazz w zabytkowej bastei w Tarnowie

We wtorek, 25 sierpnia, w bastei wystąpi Leliwa Jazz Band. Dla zespołu będzie to kolejny występ w tym miejscu w te wakacje. Muzycy pojawili się w bastei również 11 sierpnia. Wstęp na koncert jest wolny. Organizatorzy zwracają jednak uwagę, że sama basteja nie jest duża, dlatego liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu, pozostaje ograniczona. Warto więc pojawić się wcześniej.

Samo miejsce ma szczególne znaczenie dla historii Tarnowa. Basteja jest pozostałością dawnych miejskich fortyfikacji. Jej powstanie wiąże się z rozbudową systemu obronnego miasta w XVI wieku. Obiekt powstał najprawdopodobniej około 1521 roku, gdy za czasów hetmana Jana Tarnowskiego przebudowywano i wzmacniano miejskie mury. Początkowo pełnił funkcję obronną i był wykorzystywany jako stanowisko artyleryjskie.

Tym razem zabytkowe mury staną się sceną dla zespołu, którego historia również jest mocno związana z Tarnowem. Leliwa Jazz Band założony przez bandżystę Edwarda Wnęka powstał w 1978 roku. Początkowo muzycy występowali jako Ragtime Capella. Z czasem grupa przyjęła nazwę Leliwa Jazz Band, nawiązującą do herbu Tarnowa. Grupa może pochwalić się wieloma sukcesami. W skład zespołu wchodzi siedmiu muzyków.

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