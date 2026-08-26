Drogowa rewolucja w Tarnowie. Ulica Sikorskiego będzie zamknięta, rondo idzie do remontu

Tarnów rusza z 27-milionową inwestycją: kluczowe rondo Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego zostanie gruntownie przebudowane.

Firma Swietelsky zbuduje nowoczesne rondo turbinowe, buspasy i innowacyjne przejście podziemne, całkowicie zmieniając komunikację.

Uwaga kierowcy! Od września ulica Sikorskiego zostanie całkowicie zamknięta. Dowiedz się, jak uniknąć paraliżu i zaplanować objazdy!

O realizację przebudowy ronda i budowę przejścia podziemnego u zbiegu ulic Narutowicza – Krakowskiej - Sikorskiego w Tarnowie zabiegało w przetargu czterech wykonawców. Miasto ostatecznie wybrało firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę i zaproponowała wykonanie prac za prawie 27 milionów złotych. To firma Swietelsky, która wcześniej realizowała już przebudowę ulicy Tuchowskiej, a obecnie prowadzi prace na ulicy Lwowskiej w Tarnowie.

W ramach planowanej inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego „Świt”, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie „Świtu”, wymieniona zostanie cała instalacja wodociągowa i sanitarna. Kierowców czekają utrudnienia:

POSŁUCHAJ: o przebudowie ronda mówi Grzegorz Wałęga z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

- Wstępne rozmowy z wykonawcą, jak i również nasze wytyczne zakładały zamknięcie ulicy Sikorskiego całkowicie dla ruchu. Oczywiście dojazd do posesji czy też do Domu Handlowego zostanie zapewniony, aczkolwiek na dalszym odcinku ten przejazd będzie całkowicie zamknięty. W miejscu tym budujemy przejście podziemne, które z uwagi na krótki termin, jak i również możliwości techniczne, nie możemy etapować połówkowo. Dlatego taka decyzja o całkowitym zamknięciu ulicy Sikorskiego. Na ulicy Krakowskiej w ulicę Narutowicza ruch będzie utrzymany cały czas, będzie to po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast górny odcinek ulicy Krakowskiej, od ulicy Krasińskiego do nowobudowanego ronda, będzie odcinkiem jednokierunkowym. Można się spodziewać sporych utrudnień, zwłaszcza w tych porannych i popołudniowych godzinach szczytu - mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Przypomnijmy, rozpoczęcie inwestycji opóźniły odwołania od decyzji ZRiD i konieczność wydania decyzji reformacyjnej, która została wydana w październiku 2025 roku. Problemy pojawiły się również po stronie projektowej – autor dokumentacji nie odpowiadał na wezwania zarówno Zarządu Dróg i Komunikacji jak i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miasto chciało też wrócić do wcześniejszej koncepcji skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jednak Urząd Marszałkowski nie wyraził na to zgody. Ostatecznie ogłoszono przetarg, w którym wygrała firma Swietelsky:

POSŁUCHAJ: o przebudowie ronda mówi Wojciech Więckowski - wykonawca

- Planujemy pod koniec września wprowadzenie tej organizacji ruchu. Przebudowa infrastruktury podziemnej - na tym rondzie wiemy, że mamy wszelkiego rodzaju instalacje: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodę, gaz, teletechnikę, energetykę, a więc wszystkie sieci możliwe, które są zabudowane pod powierzchniami drogi. Musimy je przebudować, żeby znaleźć miejsce dla tego przejścia podziemnego. Jest to bardzo ambitne wyzwanie, które przed nami postawiono. Myślę, że podołamy temu, podobnie jak podołaliśmy na ulicy Tuchowskiej i zrobimy to terminowo. Tak jak powiedziałem, jest jeszcze wiele znaków zapytania, które na dzisiaj jest trudno określić. Co znajdziemy w ziemi, jak projekt, który jest wykonany, będzie przystawał do realnych warunków, które tam zobaczymy. Jeśli nie będzie zaskoczeń, ten termin jest na pewno do do dotrzymania i chciałbym, żebyśmy za trzynaście miesięcy mogli się spotkać tutaj już na nowym rondzie - mówi Wojciech Więckowski, prezes zarządu Svetelsky Rail Polska z siedzibą w Krakowie.

Wykonawca, na siedem dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu, ma obowiązek powiadomienia o tym zamiarze. Prawdopodobnie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w tym miejscu Tarnowa już w drugiej połowie września. Autobusy, które kursują przez ulicę Sikorskiego, będą musiały korzystać z objazdów. W jedną stronę to będzie ulica Krasińskiego, a w drugą - ulica Pułaskiego. Przystanki na Sikorskiego będą wyłączone z użytku, zwłaszcza przystanek komunikacji prywatnej. Pasażerowie muszą śledzić komunikaty o zmianach.

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