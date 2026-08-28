Groźne zdarzenie drogowe na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie.

Kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę, która przeprowadzała rower przez jezdnię w rejonie tzw. przejścia sugerowanego.

W wyniku wypadku występują ogromne utrudnienia, a policja wprowadziła ruch wahadłowy i apeluje o rozwagę.

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Groźny wypadek na ul. Wyszyńskiego

Do wypadku doszło w piątek, 28 sierpnia 2026 roku, tuż przed godziną ósmą rano. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta przeprowadzała rower na tak zwanym przejściu sugerowanym zlokalizowanym na ulicy Wyszyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Hodowlaną.

- Poruszała się z prawej strony jezdni w kierunku ścieżki rowerowej. W tym momencie została potrącona przez nadjeżdżający od strony Mościc samochód osobowy marki Ford - przekazała Radiu ESKA w Tarnowie asp. Joanna Dychtoń z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala. Na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji o jej stanie zdrowia.

Utrudnienia w ruchu i działania policji

Bezpośrednio po zdarzeniu ulica Wyszyńskiego została całkowicie zablokowana na odcinku od ronda z ulicą Klikowską do ronda z ulicą Kwiatkowskiego. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku.

W celu usprawnienia przejazdu policjanci wprowadzili ruch wahadłowy. Mimo to w rejonie zdarzenia tworzą się korki. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem oraz, w miarę możliwości, omijanie tego fragmentu drogi i wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

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