Tarnów: Rusza budowa ulicy Rady Europy. Inwestycja zmieni dojazd do osiedla

Mieszkańcy Tarnowa wreszcie doczekają się budowy ulicy Rady Europy, która połączy ul. Klikowską z osiedlem, kończąc z fatalnym stanem dotychczasowej drogi.

Kompleksowa inwestycja za niemal 4 mln zł, wspierana z Funduszu Rozwoju Dróg, potrwa 9 miesięcy i zapewni nowoczesną drogę betonową z pełną infrastrukturą.

Odkryj, dlaczego ta kluczowa modernizacja jest tak ważna dla przyszłości miasta i co zyskają mieszkańcy po jej ukończeniu.

Na tę inwestycję mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. Prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych.

- Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby, szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. W tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była, wołała o pomstę do nieba. Dziś podpisujemy umowę pomiędzy firmą Eurovia, która wygrała przetarg, a Zarządem Dróg i Komunikacji. Termin wykonania - dziewięć miesięcy, czyli po dziewięciu miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji: 3 miliony 995 tysięcy 909 złotych i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi. I nie zapominajmy, drodzy państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga musi być bardzo dobrze wykonana – przekonuje prezydent Tarnowa – Jakub Kwaśny.

POSŁUCHAJ: budowę ul. Rady Europy zapowiadają prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny i wiceprezydent Maciej Włodek

Inwestycja będzie realizowana dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulica Rady Europy będzie mieć długość 290 metrów. Połączy ulicę Klikowską z drogą, która obecnie ma charakter wewnętrzny. Docelowo jej kategoria zostanie zmieniona. Jak zapowiada wiceprezydent Tarnowa, Maciej Włodek, będzie to budowa drogi od podstaw:

- Wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli chodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy będzie obejmował również wjazdy do posesji. I tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i dla służb technicznych i ratunkowych. Sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet podczas tej luki czasowej ten dostęp musi, poprzez organizację ruchu przez wykonawcę, być zapewniony.

Inwestycję zrealizuje firma Eurovia, która wcześniej realizowała w Tarnowie remont ulicy Braci Saków, włącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej, a aktualnie prowadzi prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta. Jednym z kryteriów przetargowych był okres rozszerzonej rękojmi, który wynosi 8 lat. Zakres prac nie przewiduje większych wyburzeń, jest natomiast przewidywana wycinka drzew, kolidujących z budową drogi. Samorząd Tarnowa zapewnia jednak, że zaplanowano nasadzenia zastępcze. 19 nowych drzew pojawi się na sąsiednich ulicach: Szklanej i Wody.

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