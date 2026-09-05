Żywa lekcja historii na torach: Tuchów świętuje 150 lat kolei z pociągiem retro

Tym przejazdem zainaugurowano kolejną edycję kursów w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Od 2015 roku zabytkowe składy regularnie odwiedzają Tuchów, Tarnów, Pleśną czy Żabno. Za każdym razem jest to ogromna atrakcja, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Najmłodsi mają okazję zobaczyć lokomotywy, które już nie pojawiają się na torach na co dzień, z kolei dorośli mogą przypomnieć sobie jak się podróżowało jeszcze 30, 40 lat temu, bo wtedy takie lokomotywy i takie składy kursowały codziennie.

- Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj składem ze skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Jest to lokomotywa parowa TKT48 z 1956 roku oraz zestaw łącznie siedmiu zabytkowych wagonów, począwszy od lat 20. XX wieku do lat 70. XX wieku. Jest to skład, który jest w pełni zabytkowy, są wagony odrestaurowane, przywrócone do pełnej sprawności technicznej w skansenie w Chabówce. Można zobaczyć wagony - tak jak tutaj widzimy - od najstarszego na końcu składu, który liczy sobie już ponad 100 lat, do wagonu z lat 70., które jeszcze praktycznie 20 lat temu obsługiwały tutaj regularne pociągi – mówił w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

POSŁUCHAJ relacji z wizyty pociągu retro - 150 lat kolei w Tuchowie

Na peronie dworca w Tuchowie pojawił się tłum miłośników kolei, ale można było również zauważyć wa wozy strażackie i druhów gotowych do pracy. Ich obecność w tym miejscu nie była przypadkowa:

- Jak sama nazwa mówi, lokomotywa parowa jest napędzana parą, więc działa można by powiedzieć jak taki duży czajnik, do którego musimy tej wody nalać. No i w związku z tym, że lokomotywa tej wody zużywa bardzo dużo, bo mniej więcej na takim odcinku z Tarnowa do Tuchowa jest to około 5000 litrów wody, to musimy po prostu w zbiornikach tą wodę uzupełniać w takiej lokomotywie. Kiedyś istniała specjalna infrastruktura, były specjalne stacje wodne do uzupełnienia wody w parowozie i kolej miała swoje własne instalacje wodne. Dzisiaj już tego nie ma, więc musimy zawsze prosić o pomoc niezawodnych strażaków – dodaje Łukasz Wideł.

Pociąg retro w Tuchowie zjawi się także w niedzielę (6 września). Wypatrujcie go dwukrotnie – o 10:55 i 13:58. Natomiast w Domu Kultury przy ul. Chopina w Tuchowie można oglądać wyjątkową wystawę – ruchomą makietę, przygotowaną przez pasjonatów zrzeszonych w Krakowskim Klubie Modelarzy Kolejowych.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]