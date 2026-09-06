Setki zawodników ruszyło na trasę. Pierwszy Półmaraton Mościcki już za nami

W Tarnowie odbył się I Półmaraton Mościcki.

Organizatorzy poprowadzili trasę w taki sposób, aby uczestnicy nie tylko mogli sprawdzić swoje biegowe możliwości, ale również zobaczyć najbardziej charakterystyczne zakątki Mościc.

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Półmaraton Mościcki przyciągnął setki uczestników. Była rywalizacja, sportowe emocje i promocja zdrowego stylu życia

Wydarzenie odbyło się 6 września. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 21,0975 kilometra. Jej płaski profil miał ułatwić rywalizację i pozwolić biegaczom skupić się przede wszystkim na utrzymaniu odpowiedniego tempa. Dystans wymagał jednak nie tylko przygotowania fizycznego, ale także odpowiedniego rozłożenia sił. Organizatorem wydarzenia było Mościckie Centrum Medyczne. Pomysł na imprezę zakładał połączenie sportowej rywalizacji z tematyką zdrowia i profilaktyki. Półmaraton nie był więc wyłącznie wydarzeniem dla osób stojących na linii startu.

Na miejscu przygotowano również specjalne miasteczko medyczne, w którym można było skorzystać z działań związanych z profilaktyką zdrowotną. Organizatorzy zadbali także o najmłodszych. W programie znalazły się biegi dziecięce, dzięki czemu sportowa atmosfera objęła całe rodziny.

Po zakończeniu biegu nie brakowało pozytywnych komentarzy dotyczących organizacji i warunków na trasie. Biegacze podkreślali, że temperatura sprzyjała wysiłkowi, a chłodniejsza aura pozwalała komfortowo pokonać długi dystans.

– Było super. Trasa bardzo fajna, pogoda na szczęście dopisała. Było chłodno, biegało się przyjemnie – relacjonowali uczestnicy w rozmowie z reporterem Radia Eska.

Niewykluczone, że pierwsza edycja Półmaratonu Mościckiego da początek nowej sportowej tradycji i wydarzeniu, które na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych Tarnowa.

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