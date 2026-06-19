Oszustwo na 350 tys. zł w Małopolsce. 45-latek aresztowany na trzy miesiące

Tomasz Piszczek
2026-06-19 14:00

Policjanci z Tarnowa zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo, w wyniku którego mieszkanka powiatu tarnowskiego straciła blisko 350 tysięcy złotych. Sprawca, który działał metodą "na legendę", został namierzony na terenie województwa świętokrzyskiego. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Metalowe kajdanki leżące na jasnym tle symbolizują zatrzymanie i konsekwencje przestępczości. Obraz idealnie pasuje do artykułu o aresztowaniu 45-latka podejrzanego o oszustwo na dużą kwotę, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: BŹ
  • Mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą oszustwa "na legendę", tracąc oszczędności życia w wysokości blisko 350 tys. złotych. 
  • Tarnowscy policjanci namierzyli i zatrzymali 45-letniego recydywistę, który decyzją sądu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. 
  • To jednak może nie być koniec sprawy – dowiedz się, dlaczego śledczy uważają, że zatrzymany mógł oszukać znacznie więcej osób.
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Kobieta straciła oszczędności życia

Do zdarzenia doszło 12 czerwca bieżącego roku. Jak informuje policja, sprawca wykorzystał zaufanie mieszkanki powiatu tarnowskiego i posłużył się fałszywą historią, aby nakłonić ją do przekazania mu pieniędzy. W wyniku tego oszustwa kobieta straciła oszczędności w wysokości około 350 tysięcy złotych. Metoda "na legendę" polega na podszywaniu się pod różne osoby lub przedstawianiu zmyślonych, często dramatycznych okoliczności, by wyłudzić pieniądze od ofiary.

Intensywne śledztwo i zatrzymanie

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne działania. Skrupulatna analiza materiału dowodowego i praca operacyjna pozwoliły śledczym wytypować osobę mogącą stać za przestępstwem.

Do zatrzymania doszło 17 czerwca 2024 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Okazało się, że 45-letni mężczyzna był już w przeszłości wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa.

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Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące oszustwa. Następnie prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

- Sąd Rejonowy w Tarnowie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 45-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy badają, czy zatrzymany nie ma na koncie innych podobnych przestępstw - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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