Mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą oszustwa "na legendę", tracąc oszczędności życia w wysokości blisko 350 tys. złotych.

Tarnowscy policjanci namierzyli i zatrzymali 45-letniego recydywistę, który decyzją sądu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie.

To jednak może nie być koniec sprawy – dowiedz się, dlaczego śledczy uważają, że zatrzymany mógł oszukać znacznie więcej osób.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Kobieta straciła oszczędności życia

Do zdarzenia doszło 12 czerwca bieżącego roku. Jak informuje policja, sprawca wykorzystał zaufanie mieszkanki powiatu tarnowskiego i posłużył się fałszywą historią, aby nakłonić ją do przekazania mu pieniędzy. W wyniku tego oszustwa kobieta straciła oszczędności w wysokości około 350 tysięcy złotych. Metoda "na legendę" polega na podszywaniu się pod różne osoby lub przedstawianiu zmyślonych, często dramatycznych okoliczności, by wyłudzić pieniądze od ofiary.

Intensywne śledztwo i zatrzymanie

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne działania. Skrupulatna analiza materiału dowodowego i praca operacyjna pozwoliły śledczym wytypować osobę mogącą stać za przestępstwem.

Do zatrzymania doszło 17 czerwca 2024 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Okazało się, że 45-letni mężczyzna był już w przeszłości wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące oszustwa. Następnie prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

- Sąd Rejonowy w Tarnowie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 45-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy badają, czy zatrzymany nie ma na koncie innych podobnych przestępstw - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Akt założycielski Mościc został przekazany do Archiwum Narodowego

6

QUIZ. Test o mundialach! Tylko dla prawdziwych ekspertów! Żadnych pytań o Polskę Pytanie 1 z 11 Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali? 0 1 2 3 Następne pytanie