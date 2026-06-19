- Mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą oszustwa "na legendę", tracąc oszczędności życia w wysokości blisko 350 tys. złotych.
- Tarnowscy policjanci namierzyli i zatrzymali 45-letniego recydywistę, który decyzją sądu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie.
- To jednak może nie być koniec sprawy – dowiedz się, dlaczego śledczy uważają, że zatrzymany mógł oszukać znacznie więcej osób.
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Kobieta straciła oszczędności życia
Do zdarzenia doszło 12 czerwca bieżącego roku. Jak informuje policja, sprawca wykorzystał zaufanie mieszkanki powiatu tarnowskiego i posłużył się fałszywą historią, aby nakłonić ją do przekazania mu pieniędzy. W wyniku tego oszustwa kobieta straciła oszczędności w wysokości około 350 tysięcy złotych. Metoda "na legendę" polega na podszywaniu się pod różne osoby lub przedstawianiu zmyślonych, często dramatycznych okoliczności, by wyłudzić pieniądze od ofiary.
Intensywne śledztwo i zatrzymanie
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne działania. Skrupulatna analiza materiału dowodowego i praca operacyjna pozwoliły śledczym wytypować osobę mogącą stać za przestępstwem.
Do zatrzymania doszło 17 czerwca 2024 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Okazało się, że 45-letni mężczyzna był już w przeszłości wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa.
Zarzuty i tymczasowy areszt
Zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące oszustwa. Następnie prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.
- Sąd Rejonowy w Tarnowie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 45-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy badają, czy zatrzymany nie ma na koncie innych podobnych przestępstw - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
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