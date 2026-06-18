Zamek w Dębnie otwarty przez cały rok? Remont za miliony zmienia wszystko

Rusza wielomilionowa modernizacja średniowiecznego Zamku w Dębnie, jedynego w Małopolsce zachowanego w pierwotnym stanie.

Kluczowa inwestycja obejmuje montaż centralnego ogrzewania, co pozwoli obiektowi działać przez cały rok, a także wymianę dachu i budowę nowych udogodnień.

Sprawdź, jak dwuletnie prace za ponad 21 milionów złotych odmienią zamek i kiedy dokładnie otworzy on swoje bramy dla zwiedzających!

Prace pochłoną ponad 21 milionów i potrwają 28 miesięcy. Mowa o gruntownej modernizacji Zamku w Dębnie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, która obejmie między innymi wymianę dachu, budowę kordegardy, dobudowę czwartego krużganka, ale również modernizację poszycia dachowego, dziedzińca i przebudowę mostu. Na wykonanie zadania firma ma 28 miesięcy, tak by zamek ponownie mógł przyjąć zwiedzających pod koniec 2028 roku.

POSŁUCHAJ: o remoncie zamku w Dębnie mówi Kazimierz Kurczab z Muzeum Ziemi Tarnowskiej

- Zamek w Dębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonanych mnóstwo takich praktycznych inwestycji, jak na przykład wybudowanie nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełniał wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana zostanie kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów. Również recepcja, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona. Wymieniony zostanie dach na zamku, będzie zmodernizowany dziedziniec, dobudowany krużganek czwarty, tak żeby w pełni odtworzyć ten wygląd, który przed wieloma laty był. Duże prace zostaną wykonane też w parku - cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia. W parku znajduje się też bardzo piękna, zabytkowa figurka świętego Nepomucena, zostanie ona w pełni zakonserwowana i odzyska swój dawny blask - zapowiada Kazimierz Kurczab, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

Autor: Muzeum Ziemi Tarnowskiej/ Materiały prasowe

Jednym z najważniejszych elementów planowanej inwestycji będzie jednak montaż ogrzewania w zamku. Jego brak był poważnym utrudnieniem, niskie temperatury zimą nie pozwalały na organizowanie zajęć ani przyjmowanie zwiedzających. Teraz ma się to zmienić:

- Chcemy spowodować, aby zamek był dostępny dla turystów przez cały rok. Dlatego, że do tej pory, ze względu na warunki, które tam panowały, w okresie zimowym zamek był niedostępny, ponieważ nie był ogrzewany. W tej chwili, po remoncie, cały będzie ogrzewany i w związku z tym przez cały rok będziemy mogli przyjmować turystów, będziemy mogli realizować lekcje muzealne i różnego typu wydarzenia, które cały czas wcześniej w zamku się działy i cieszyły się bardzo dużą popularnością – argumentuje dyrektor Kurczab.

Wykonanie remontu zamku w Dębnie powierzono firmie Arco System z Oświęcimia. Prace mają potrwać 28 miesięcy. Przedstawicielka wykonawcy - Anna Grzegorzek przyznaje, że firma ma już doświadczenie w podobnych realizacjach:

- Wydaje nam się, że ponad dwa lata to jest spory okres czasu, jednak mamy do czynienia z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może przed nami swoje tajemnice odkryć w najmniej spodziewanych momentach. Ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku. Prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc przed nami spore wyzwania, ale ich się nie boimy. Liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Koszt robót budowlanych, objętych podpisaną właśnie umową, wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 35 milionów. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ponad 25 milionów zł.

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