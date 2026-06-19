Międzynarodowe spotkanie w Lusławicach. Singapurski ONE Chamber Choir wystąpi z Puellae Orantes

Tarnów i Singapur łączą siły. Wyjątkowy występ chóralny w Małopolsce

Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes realizuje projekt polsko-singapurskiej współpracy kulturalnej. To efekt sukcesu odniesionego w ubiegłym roku przez tarnowski zespół podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Singapurze. Współpraca z ONE Chamber Choir zaowocowała już wspólnym występem w Centrum Sztuki Mościce. Teraz oba zespoły przygotowują się do kolejnego wydarzenia.

Już dziś (19 czerwca) o godzinie 18 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbędzie się koncert, podczas którego oba zespoły zaprezentują wspólnie utwór „Singapore Town” Cherie Chai. Nie zabraknie też polskich kompozycji. Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak – jak podkreślają organizatorzy – wszystkie wejściówki zostały już rozdane. Mimo to zachęcają, by spróbować przyjść na miejsce.

- Niestety biletów już nie mamy od trzech tygodni. Faktycznie rozeszły się bardzo, bardzo szybciutko. No i jakaś szansa jest zawsze, że ktoś nie przyjdzie, więc jeszcze można próbować po prostu przyjść i próbować wejść na miejsce, które będzie puste - mówi kierownik artystyczna chóru Puellae Orantes Aleksandra Topor.

Wizyta ma również wymiar kulturowy. Artyści z Singapuru zwiedzają region i poznają polską kulturę oraz krajobrazy. Jedna z chórzystek, Dawn, nie kryje zachwytu pobytem w Polsce.

- Tarnów jest bardzo piękny. W Singapurze mamy bardzo gorący klimat, a tutaj pogoda jest naprawdę przyjemna i słoneczna. Bardzo podoba nam się przyroda, zwłaszcza krajobrazy rolnicze i pola, które widzieliśmy podczas wyjazdów po okolicy, a także piękne kościoły i ich architektura - podkreśla Dawn z Chóru ONE Chamber Choir z Singapuru.

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