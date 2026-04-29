Oszuści "na policjanta" w Krakowie. 91-latka straciła prawie 100 tys. zł.

Sprawców zatrzymano w Tarnowie dzięki czujności innej seniorki.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Czy śledczy odkryją więcej ich ofiar?

Wyłudzili blisko 100 tysięcy złotych

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, do pierwszego ze zdarzeń doszło 7 kwietnia 2026 roku w Krakowie. Do 91-letniej Władysławy K. zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Oszust poinformował seniorkę, że jej wnuczka rzekomo potrąciła na przejściu dla pieszych kobietę w ciąży i aby uniknąć aresztu, konieczne jest wpłacenie kaucji. Pokrzywdzona, z którą sprawca utrzymywał stały kontakt telefoniczny, przekazała mężczyźnie, który zgłosił się po pieniądze, oszczędności w kwocie 96 621,85 zł.

Czujność seniorki doprowadziła do zatrzymania

Kolejną próbę oszustwa sprawcy podjęli 22 kwietnia w Tarnowie. Działając według podobnego schematu, usiłowali wyłudzić pieniądze od 90-letniej Władysławy G. Tym razem jednak seniorka zachowała czujność. W trakcie rozmowy przerwała połączenie i skontaktowała się z rodziną, która natychmiast powiadomiła Komendę Miejską Policji w Tarnowie.

Dzięki szybkiej i skutecznej akcji funkcjonariuszy udało się zatrzymać dwóch mężczyzn poruszających się samochodem marki BMW.

Szereg zarzutów i tymczasowy areszt

Zatrzymani to 40-letni Bartosz C., mieszkaniec Oleśnicy, wcześniej karany m.in. za włamania, oraz 25-letni Kacper U. z Prószkowa. Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Dodatkowo Kacprowi U. przedstawiono zarzuty posiadania narkotyków (mefedronu i marihuany), prowadzenia pojazdu pod ich wpływem oraz używania tablic rejestracyjnych pochodzących z innego pojazdu.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2026 roku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w toku. Prokuratura szuka innych poszkodowanych

Obecnie śledczy analizują zabezpieczone telefony komórkowe oraz połączenia telefoniczne w celu ustalenia ewentualnych wspólników. Prokuratura prowadzi również czynności mające na celu weryfikację, czy zatrzymani mężczyźni nie są odpowiedzialni za inne, podobne przestępstwa na szkodę osób starszych na terenie kraju.

