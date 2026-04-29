Podpisano umowę na budowę bloku wielorodzinnego w ramach SIM Małopolska w Wesołowie

Michał Reszczyński
2026-04-29 9:05

W Wesołowie powstanie nowy budynek wielorodzinny z 27 mieszkaniami „pod klucz”. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy, a zainteresowanie najmem już na starcie okazało się bardzo duże.

Autor: Michał Reszczyński

W Wesołowie rusza długo wyczekiwana inwestycja 

Podpisano umowę na budowę wielorodzinnego budynku, który ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na dostępne cenowo lokale. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została firma eRSbet sp. z o.o. z Nowego Sącza.

Wartość podpisanego kontraktu wynosi 8 mln 350 tys. zł. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W nowym obiekcie powstanie łącznie 27 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od kawalerek po lokale dwu- i trzypokojowe. Taki układ ma umożliwić dopasowanie oferty zarówno do singli, jak i rodzin.

- 17 kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków o najem mieszkań. Wpłynęło sporo zgłoszeń. Na 27 mieszkań mamy 104 wnioski, więc jest bardzo dużo zainteresowanie tymi lokalami - podkreśla Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

Istotnym elementem inwestycji jest standard wykończenia. Wszystkie mieszkania zostaną oddane w formule „pod klucz”, co oznacza, że przyszli najemcy będą mogli wprowadzić się bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac remontowych. Budynek zostanie również w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

