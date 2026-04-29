Podpisano umowę na budowę bloku wielorodzinnego w ramach SIM Małopolska w Wesołowie

W Wesołowie rusza długo wyczekiwana inwestycja

Podpisano umowę na budowę wielorodzinnego budynku, który ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na dostępne cenowo lokale. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została firma eRSbet sp. z o.o. z Nowego Sącza.

Wartość podpisanego kontraktu wynosi 8 mln 350 tys. zł. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W nowym obiekcie powstanie łącznie 27 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od kawalerek po lokale dwu- i trzypokojowe. Taki układ ma umożliwić dopasowanie oferty zarówno do singli, jak i rodzin.

- 17 kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków o najem mieszkań. Wpłynęło sporo zgłoszeń. Na 27 mieszkań mamy 104 wnioski, więc jest bardzo dużo zainteresowanie tymi lokalami - podkreśla Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

Istotnym elementem inwestycji jest standard wykończenia. Wszystkie mieszkania zostaną oddane w formule „pod klucz”, co oznacza, że przyszli najemcy będą mogli wprowadzić się bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac remontowych. Budynek zostanie również w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

4

