Nocny pościg w Brzesku zakończył się zatrzymaniem 18-letniego kierowcy, który zignorował sygnały policji i pędził z ponad dwukrotnie przekroczoną prędkością.

Za szereg niebezpiecznych manewrów i próbę ucieczki młody mężczyzna stracił prawo jazdy i otrzymał mandat w wysokości aż 9500 złotych.

Gigantyczny mandat to nie jedyna kara. Sprawdź, za co dokładnie 18-latek odpowie przed sądem i jaka grozi mu kara więzienia.

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Niebezpieczny rajd ulicami miasta

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, 12 czerwca, na terenie Brzeska. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, patrolując miasto, zwrócili uwagę na kierującego Volkswagenem, który poruszał się z nadmierną prędkością. Pomiar wykazał 106 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Kierowca nie tylko rażąco przekroczył dozwoloną prędkość, ale również stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jak informuje policja, mężczyzna wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych oraz najeżdżał na linię podwójną ciągłą, zmuszając innych kierujących do gwałtownego zjeżdżania na pobocze.

Mundurowi dali kierującemu jednoznaczne sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające do zatrzymania pojazdu. Ten jednak je zignorował, gwałtownie przyspieszył i podjął próbę ucieczki w kierunku miejscowości Mokrzyska.

Finał pościgu i surowe konsekwencje

Pościg nie trwał długo. Z powodu uszkodzenia opon w swoim pojeździe, kierowca został zmuszony do zatrzymania się w miejscowości Mokrzyska. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Przeprowadzone przez policjantów badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 18-latkowi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Za popełniony szereg wykroczeń drogowych nałożyli na niego mandat karny w łącznej wysokości 9 500 złotych.

Sprawa trafi do sądu

Wysoki mandat to nie jedyna konsekwencja, jaka czeka młodego kierowcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem. W związku z tym 18-latek odpowie również przed sądem. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

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