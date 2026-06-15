„To da nam oddech i rozwój!”: 3 kluczowe inwestycje mają odmienić Tarnów i region

Tarnów czeka na historyczne zmiany w infrastrukturze: rząd ogłosił pakiet inwestycji, które odmienią oblicze regionu.

Miasto zyska trzeci zjazd z autostrady A4 oraz nową wschodnią obwodnicę z rekordowym dofinansowaniem.

Dodatkowo, strategiczna inwestycja przeciwpowodziowa na Wątoku zabezpieczy region przed zalewaniem.

Sprawdź, kiedy te kluczowe projekty ruszą i jak wpłyną na przyszłość Tarnowa!

Trzeci zjazd z autostrady A4 coraz bardziej realny. Temat pojawił się już lata temu, ale dopiero teraz pojawia się realna szansa na jego realizację. Zgodnie z zapowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisława Bukowca, powstanie zjazdu będzie połączone z budową trzeciego pasa autostrady A4 pomiędzy Tarnowem i Krakowem. Węzeł, który ma powstać w rejonie ulicy Niedomickiej, to szansa na lepsze rozłożenie ruchu w mieście ale także podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Tarnowa.

- Podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym, w aneksie do tego programu, który będzie dotyczył budowy trzeciego pasa na trasie od Krakowa do Tarnowa, autostrady A4, znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomickiej, tak, aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą. (…) Chcemy traktować te zadania rozdzielnie, one oczywiście będą w jednym dokumencie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy etapowali każde zadanie. Po pierwsze trzeba to zadanie wpisać do programu inwestycyjnego, żeby było zapewnione również finansowanie dla tego zadania. Natomiast jest taka możliwość, żebyśmy niezależnie od dobudowy trzeciego pasa na całej trasie Kraków-Tarnów, niezależnie realizowali zadanie polegające na budowie trzeciego węzła w Tarnowie. Mówimy o okresie pewnie dwóch, trzech lat na przygotowanie tego zadania, jeśli chodzi o dokumentację, o decyzję środowiskową. Teren, który będzie brany pod uwagę, on nie jest jakoś skomplikowany środowiskowo, więc wierzymy w to, że te prace, które są najczęściej przedłużane właśnie związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej, pójdą sprawnie, tak, aby można było po tych kilku latach przystąpić do realizacji – przekonywał w Tarnowie Stanisław Bukowiec.

POSŁUCHAJ: mówią Stanisław Bukowiec, Urszula Augustyn oraz Agnieszka Kawa

Trzeci zjazd z autostrady w rejonie ulicy Niedomickiej to szansa na lepsze rozłożenie ruchu w mieście, ale także podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Tarnowa. Zdaniem wiceprezydent miasta Agnieszki Kawy, omawiane na spotkaniu rozwiązania dadzą miastu i całemu regionowi oddech i możliwość rozwojową:

- Tarnów bardzo potrzebuje ważnych dróg dojazdowych, wyjazdowych, dużych arterii, które skomunikują nas szybciej i bezpieczniej. Ta wiadomość o trzecim zjeździe z autostrady jest wspaniałą wiadomością. Wiemy, że będzie to jeszcze chwilę trwało, bo projektowanie i wykonanie to jest przestrzeń dobrych kilku lat, żebyśmy mogli się cieszyć tą drogą, która rozwiąże problemy komunikacyjne, ale i rozwiąże problemy bezpieczeństwa, bo przecież od lat słyszymy od służb, na przykład straży pożarnej, informacje o tym, jak trudno obsługuje się odcinek autostradowy pomiędzy jednym a drugim zjazdem w Tarnowie. To jedna z tych spraw, która na pewno się poprawi. Tereny, które może miasto uzyskać, tereny inwestycyjne pod usługi, przedsiębiorczość i przemysł, to bardzo ważna wiadomość – przekonywała Agnieszka Kawa.

Minister Bukowiec rozmawiał w Tarnowie również o nowych regulacjach prawnych, które umożliwią miastu starania o dotację na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa:

- W najbliższych tygodniach pojawi się nowy projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w którym będą takie zapisy, które będą umożliwiać miastom na prawach powiatu skorzystanie z dotacji na inwestycje realizowane na drogach krajowych. Jest to niezwykle ważne dla miasta Tarnowa. Mówimy o wschodniej obwodnicy Tarnowa. W ramach tego zapisu będzie możliwość otrzymania dotacji nawet do 90% kosztów realizacyjnych tego zadania. Wiemy doskonale, miasto Tarnów podejmowało tutaj próby przekonania również radnych. Rada miasta Tarnowa nie zgodziła się na zapisy w budżecie, które by umożliwiały finansowanie tego zadania. Natomiast w ten sposób dajemy wsparcie dla miast na prawach powiatu, nie tylko dla Tarnowa, również dla Nowego Sącza, który będzie na swoim terenie realizował tak zwaną Sądeczankę. Po tym zapisie będę namawiał władze samorządowe Tarnowa, zarówno pana prezydenta, jak i Radę Miasta Tarnowa do tego, aby przystąpić do projektowania już tego odcinka obwodnicy, który biegnie po mieście Tarnowie. Przypominam, że do połowy roku 2028 jest ważna prawomocna decyzja środowiskowa, więc jest to istotne ze względu na ten dokument. Problem, który tutaj mamy w Tarnowie z budową obwodnicy, ale nie tylko, bo to dotyczy innych miast na prawach powiatu, polega na tym, że zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, przebieg drogi, która jest na terenie miasta Tarnowa, musi być finansowany w 100% przez miasto Tarnów. I to jest zapis, to są przepisy, które obecnie obowiązują i tych przepisów nie będziemy zmieniać. Natomiast do tej pory miasta na prawach powiatu nie miały możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli wsparcia, które otrzymują gminy, powiaty na budowę, modernizację dróg. Zmieniając to prawo, zmieniając tą ustawę, dajemy możliwość, co więcej, zabezpieczamy środki właśnie dedykowane miastom na prawach powiatu, na budowę tego typu zadań – mówił Stanisław Bukowiec.

Dodatkowo samorządy Lisiej Góry oraz Skrzyszowa zadeklarowały wsparcie finansowe tego zadania na etapie projektowym w wysokości 1 miliona złotych. Zgodnie z zapewnieniami Stanisława Bukowca, ustawa jest gotowa. Została zgłoszona na Komitet Stały Rady Ministrów i jeszcze w czerwcu ma szansę trafić na Radę Ministrów. Jeżeli i tam procedowanie przejdzie sprawnie, to jest szansa, że jeszcze w lipcu ustawa trafi na posiedzenie Sejmu do odpowiednich komisji. Zapewnienie o wysokim dofinansowaniu rządowym planowanej inwestycji z zadowoleniem przyjęła wiceprezydent Tarnowa:

- Jeżeli miasto będzie w stanie dać mieszkańcom Tarnowa gwarancję tego, że jesteśmy w stanie to finansowo udźwignąć, a to nowe rozwiązanie ustawowe, jeżeli będzie na tym poziomie 90%, jest bardzo mocnym argumentem. Jeżeli damy mieszkańcom informacje o tym, że będą użytkowo korzystać z tej obwodnicy, że ona będzie dla nich dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym i ułatwi im życie, ja myślę, że też jesteśmy w stanie przekonać osoby, które bezpośrednio z tym problemem do nas przychodzą i z niezgodą na na realizację tej obwodnicy. Rzeczywiście wymaga to rozmowy, spokojnego patrzenia w plany i projekty i mądrych rozwiązań. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo ono rzeczywiście urealnia naszą przyszłość komunikacyjną w mieście – przekonywała Agnieszka Kawa.

Kolejnym tematem spotkania z samorządowcami z regionu było umieszczenie w projekcie ustawy o tak zwanych inwestycjach kluczowych, strategicznych dla państwa polskiego, zapisu o budowie zbiornika przeciwpowodziowego na Wątoku w Skrzyszowie. Potok często wylewa, więc konieczna jest budowa całej infrastruktury przeciwpowodziowej, która ma uchronić w przyszłości Tarnów i region Tarnowski przed powodzią. Tego typu zapisy w ustawie o inwestycjach strategicznych pozwolą w sposób szybszy procedować tę inwestycję, skrócić terminy decyzji środowiskowych oraz decyzji administracyjnych.

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