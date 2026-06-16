Grupa mieszkańców chce odwołania prezydenta Jakuba Kwaśnego. Pierwszy krok do referendum w Tarnowie został wykonany

Michał Reszczyński
2026-06-16 9:19

Do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego oraz Rady Miejskiej.

Prezydent Jakub Kwaśny
Autor: Krystian Janik
  • Tarnów na drodze do referendum. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta Jakuba Kwaśnego oraz Rady Miejskiej.
  • Procedura ruszyła. Teraz czas na ocenę formalną dokumentów.
  • Decydujący etap w rękach mieszkańców. Do zebrania ponad 8 tys. podpisów, później możliwe głosowanie w sprawie władz miasta.

Referendum w Tarnowie. Chcą odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego

Grupa mieszkańców Tarnowa rozpoczęła procedurę, która może doprowadzić do referendum lokalnego w sprawie odwołania władz miasta przed upływem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia głosowania wpłynęło do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w piątek, 12 czerwca. Zanim jednak referendum będzie mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest dopełnienie wymogów formalnych, w tym weryfikacja dokumentów oraz grupy inicjatywnej. Istotne będzie również potwierdzenie doręczenia zawiadomienia władzom miasta. Z chwilą gdy szef samorządu otrzyma wniosek, inicjatorzy będą mieli 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców popierających przeprowadzenie referendum.

Żeby tutaj doszło do jakichkolwiek kolejnych czynności, grupa inicjatywna musi zebrać 8075 prawidłowych podpisów – podkreśla komisarz wyborczy w Tarnowie Katarzyna Joanna Tutaj.

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Pełnomocnikiem inicjatywy został Rafał Kozioł, przedsiębiorca związany z branżą transportową.

Pomysł wziął się z inicjatywy grupy mieszkańców, którzy w większości mieszkają na osiedlu Kolejowym. Są bardzo zniesmaczeni działalnością urzędu miasta, który – jak twierdzi – zimą nie odśnieżał osiedla, a także dopuścił do sytuacji, w której część mieszkańców została pozbawiona oświetlenia ulicznego. Na niektórych ulicach stanowiło to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ludzie się zdenerwowali, dlatego zorganizowaliśmy inicjatywę i chcemy odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego. Złożyłem również wniosek o odwołanie Rady Miasta przed upływem kadencji. Uważam, że obecna rada nie spełnia swojej roli – stwierdza Kozioł.

Jeżeli organizatorom uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, ostateczna decyzja należeć będzie do mieszkańców Tarnowa. Aby wynik referendum był wiążący, frekwencja musi osiągnąć co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborze prezydenta miasta.

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