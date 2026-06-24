Rutynowa kontrola policji w Brzesku zapobiegła potencjalnej tragedii tuż przed startem szkolnej wycieczki.

Okazało się, że 48-letni kierowca autokaru, który miał wieźć młodzież, miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Mężczyzna natychmiast stracił prawo jazdy, a za swój czyn grozi mu teraz kara nawet do 3 lat za kratami.

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Policjanci z Brzeska powstrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 czerwca, w godzinach porannych. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przeprowadzili rutynową kontrolę autokaru na miejscu zbiórki przed jedną z brzeskich szkół. Pojazd miał zabrać młodzież na wycieczkę, której trasa przekraczała 100 kilometrów.

Zgodnie ze standardową procedurą, policjanci sprawdzili stan techniczny autokaru oraz skontrolowali trzeźwość kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że 48-letni mężczyzna, który miał zasiąść za kierownicą, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca nie rozpoczął podróży, eliminując tym samym poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

Poważne konsekwencje dla kierowcy

Policjanci na miejscu zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Zgodnie z procedurą, na miejsce wezwano zastępczego, trzeźwego kierowcę, który bezpiecznie zawiózł młodzież na zaplanowany wyjazd.

48-latek poniesie teraz konsekwencje swojego czynu. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja wzmacnia kontrole przed wakacjami

Policjanci z brzeskiej drogówki przypominają, że kontrole autokarów, zwłaszcza w okresie wycieczek szkolnych i zbliżających się wakacji, są stałym elementem ich działań. Mundurowi sprawdzają zarówno stan techniczny pojazdów, jak i trzeźwość oraz uprawnienia kierowców, aby zapewnić wszystkim pasażerom maksymalne bezpieczeństwo.

Funkcjonariusze zachęcają organizatorów wyjazdów grupowych do zgłaszania potrzeby przeprowadzenia takiej kontroli do właściwego terytorialnie wydziału ruchu drogowego. Jak podkreślają, wspólna dbałość o bezpieczeństwo na drogach pozwala unikać tragedii.

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