Gdzie Tarnowianie spędzą lato? Cena to nie wszystko! Oto wakacyjne priorytety

Wzrost cen nad Bałtykiem zmienia wakacyjne preferencje, kierując Tarnowian ku sprawdzonym destynacjom na południu Europy.

Bułgaria, Chorwacja i Albania znów królują, a bliskość oraz oferta All Inclusive decydują o wyborze 80% podróżnych.

Konieczne jest sprawdzenie ważności dokumentów i wykupienie ubezpieczenia, by uniknąć kosztownych problemów za granicą.

Dowiedz się, jaki błąd w dokumentach może zrujnować Twój wyjazd i co spakować, by urlop był naprawdę bezstresowy!

Ciepłe morze, piaszczysta plaża i słońce. To marzenie urlopowe wielu Tarnowian. Od kiedy ceny pobytu nad polskim Bałtykiem poszybowały w górę, wielu wybiera inne europejskie kraje na czas letniego wypoczynku. Czy o destynacji podróży decyduje wyłącznie cena wycieczki? Okazuje się, że nie zawsze. Dla jednych liczy się luksus i błogie leniuchowanie nad basenem, podczas kiedy inni wolą spędzać czas aktywnie zwiedzając. Dla każdego znajdzie się oferta, bo jak przekonuje specjalistka - Eliza Hajduk Rusiniak, kierowniczka biura podróży Wakacje.pl Gemini Park Tarnów – propozycje wakacyjnych wyjazdów zawsze można dopasować do indywidualnych potrzeb.

- Zdecydowanie do łask wróciły te nasze najbliższe kierunki, czyli Bułgaria, Chorwacja, Albania, Czarnogóra bardzo dużym powodzeniem się teraz cieszy. Wynika to z bliskości tego kierunku, mamy do półtorej godziny lotu. Możemy się też w większości tych kierunków dogadać w języku polskim, co jest dużym ułatwieniem i szczególnie zwracają na to uwagę starsze osoby, które niekoniecznie znają język angielski, ale też myślę, że ta bliskość powoduje większe poczucie bezpieczeństwa, bo w razie „W” możemy szybko, bezpiecznie wrócić do domu.

POSŁUCHAJ: o wakacyjnych wyjazdach Tarnowian mówi Eliza Hajduk

Wykupujący wyjazdy zwracają uwagę na długość lotu, odległość od lotniska i lokalizację samego hotelu. Bliskość plaży to jeden z kluczowych elementów, branych pod uwagę. Rodziny z dziećmi preferują kompleksy z okazałą strefą basenową, zjeżdżalniami i animacjami dla najmłodszych. Opcja „All Inclusive” niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem:

- Przez to, że żyjemy w takim bardzo intensywnym tempie, to ja też rozumiem klientów, którzy potrzebują polecieć na wakacje i niczym się nie przejmować. Czyli mają wszystko podane, za to zapłacili, więc tego też oczekują i chcą po prostu wypoczynku. To jest, myślę, że tak z 80% naszych klientów. Oczywiście są też klienci, którzy chcą dużo zobaczyć, więc wtedy ten nacisk na All Inclusive nie jest najbardziej istotny. Turcja jest numerem jeden w sprzedaży. To się wiąże z tym, że te wakacje są ultra All Inclusive. Wszystkie udogodnienia, czyli leżaki, serwis plażowy, wszystko mamy w cenie, więc wtedy faktycznie to All Inclusive najlepiej się sprawdza.

Nasza ekspertka przekonuje, że najlepszą opcją jest rezerwacja wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, bo wówczas mamy największy wybór i lepsze ceny wycieczek. Zanim jednak wybierzemy się na lotnisko warto dokładnie sprawdzić, czy mamy komplet wymaganych dokumentów. Kluczowa jest ważność paszportu lub dowodu osobistego:

- Często zapominamy o sprawdzeniu ważności. Nie zwracamy uwagi na to, że dzieci też muszą mieć swój dokument tożsamości. Nie pojadą na dowód rodzica, ani na legitymację szkolną, bo też się zdarzają takie zapytania. Też bardzo istotne, żeby dokument był w całości, nie uszkodzony, bo też kiedyś miałam taki przypadek, kiedy klient miał po prostu lekko pęknięty dowód osobisty i to już jest niestety problem, bo może nie wylecieć po prostu z kraju. Na Bałkanach bardzo ważne jest, żeby mieć jednak też paszport, dlatego, że w przypadku jakiegoś zachorowania, ten paszport jest takim międzynarodowym dokumentem. Nasz mObywatel - proszę pamiętać o tym, że to działa tylko i wyłącznie w Polsce. Natomiast za granicę nie możemy na podstawie mObywatela podróżować.

Do bagażu zawsze warto spakować podręczną apteczkę z podstawowymi lekami przeciwbólowymi czy przeciwgorączkowymi. Wybierając się na południe Europy warto pamiętać też o preparatach z filtrem, którymi zabezpieczymy skórę w czasie plażowania czy spacerów. Słońce może spowodować dotkliwe oparzenia i zamiast na leżaku urlop spędzimy w szpitalu. Jedną z ważniejszych spraw do załatwienia przed wyjazdem jest także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Specjaliści dbają, by nasze wyjazdy były udane, ale wypadki nie mają wakacji, a koszty pomocy medycznej czy transportu do Polski mogą być bardzo wysokie. Więcej ciekawostek o tym, jak wybrać dobry hotel i jak przygotować się do wyjazdu w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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