Od rocka po pomoc dla potrzebujących: Zdearzenia 2026 w Tarnowie zaskoczą Cię różnorodnością

Tarnów szykuje się na wielkie świętowanie! „Zdearzenia” to sześć dni (23-28.06) intensywnych atrakcji dla każdego, od kultury po rozrywkę.

Czekają na Ciebie m.in. gala Nagród Miasta, koncerty gwiazd (Cheap Tobacco, Vavamuffin) na Rynku, Jarmark Galicyjski oraz Dobrodzień.

Odkryj pełen program, dowiedz się, które wydarzenia są biletowane, i zaplanuj swój niezapomniany tydzień w Tarnowie!

To wydarzenie ma integrować mieszkańców i oferować ciekawe propozycje dla wszystkich, bez względu na wiek. Dlatego program Zdearzeń 2026 jest tak zróżnicowany. Można w nim znaleźć wykłady historyczne, wystawy, prelekcje ale również koncerty czy aktywności dla najmłodszych. Nie zabraknie również trzydniowego Jarmarku Galicyjskiego. Wydarzenia będą się odbywały w wielu lokalizacjach na terenie miasta.

- Piątek to jest dzień, który poświęcamy szczególnie osobom, twórcom, animatorom kultury, osobom, które upowszechniają kulturę. W amfiteatrze letnim chyba najważniejsze w roku wydarzenie dla świata kultury, czyli wręczenie Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. Tam sześć kategorii, bo to kategoria Twórczość Artystyczna, Upowszechnianie Kultury, Nadzieja Roku. Staramy się, czy kapituła, wyłapywać te postacie, które dopiero startują i zaczynają tworzyć. I z wielką przyjemnością oglądamy ich sukcesy, jak chociażby nagrodzony dwa lata temu Nadzieją Roku zespół SAD SMILES, który nominowany był chociażby do nagrody Fryderyka, ale przecież gra na wielkich scenach Polski i jest zespołem bardzo rozpoznawalnym, który pnie się w górę bardzo mocno. Ale to również Nagroda Honorowa, czyli za całokształt pracy w dziedzinie kultury, w dziedzinie twórczości artystycznej, czy w dziedzinie upowszechniania kultury. To nagroda, która jest taką nagrodą tytularną, jest bardzo ważna dla wszystkich organizatorów, czyli nagroda Mecenas Kultury. Bo bez mecenasa kultury, bez mecenasów, bez tych osób, firm, które chcą wspierać kulturę, również finansowo, no ciężko jest tworzyć coś tylko z wykorzystaniem funduszy budżetu miejskiego. Zawsze liczymy na partnerów, na mecenasów. I też taka nagroda, która od ubiegłego roku jest po raz pierwszy, czyli Nagroda Jubileuszowa. Chcemy też dostrzegać i doceniać te osoby, które mają w bieżącym roku jubileusze, rocznice, twórcy, animatorzy kultury. Ale to też wręczenie przy okazji gali Stypendiów Artystycznych. W tym roku będzie przyznanych sześć stypendiów artystycznych – zapowiada Marcin Sobczyk z Wydziału Kultury tarnowskiego Urzędu Miasta.

POSŁUCHAJ o atrakcjach w ramach ZDEARZEŃ 2026 w Tarnowie

Gala wręczenia Nagród Miasta Tarnowa już w piątek, 26 czerwca, od godziny 19.00 w Amfiteatrze Letnim. Wydarzenie uświetni muzycznie występ Bartasa Szymoniaka. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wśród sobotnich atrakcji (27 czerwca) znalazł się między innymi Piknik w Ogrodzie Kwiatkowskiego w Mościcach, oraz intronizacja Króla Kurkowego. W Pasażu Odkryć zaplanowano Księżycowe Warsztaty, a na Osiedlu Koszyce – Piknik Powitanie Lata. Z kolei o 19:00 rozpocznie się koncert na tarnowskim Rynku:

- Będziemy mieli zderzenie różnych muzycznych światów. Będzie muzyka rockowa, ale także będzie muzyka reggae. Na naszej scenie wystąpi zespół Cheap Tobacco. To formacja, która już w Tarnowie pojawiała się wielokrotnie, między innymi podczas festiwalu Był Sobie Blues przed laty. Formacja, na której czele stoi Natalia Kwiatkowska, bardzo charyzmatyczna wokalistka, niezwykła postać. Działa już od 15 lat. Teraz ma za sobą premierę kolejnej płyty i właśnie ten materiał usłyszymy na tarnowskim Rynku. Cheap Tobacco otworzy ten koncert. Natomiast tuż po nim scenę opanują panowie, którzy od 20 lat poruszają klimaty muzyki reggae i dancehall, zespół Vavamuffin. Zespół, który wielokrotnie też gościł w Tarnowie, ale po latach będzie miał okazję powrócić i pobawić tarnowską publiczność. To muzyka, która z pewnością spowoduje, że nikt nie ustoi w miejscu. Liczymy na to, że publiczność oszaleje na punkcie tej właśnie jamajskiej muzyki reggae – mówi Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury.

Wisienką na muzycznym torcie Święta Miasta Tarnowa ma być z kolei koncert, który odbędzie się w niedzielę. To jedyna impreza, która jest biletowana. To koncert, który jest powrotem do twórczości Stanisława Sojki. Formacja, która wystąpi w Amfiteatrze Letnim, będzie prezentowała autorskie interpretacje utworów Stanisława Sojki. Usłyszymy trzech wokalistów, wśród nich pojawią się półfinaliści telewizyjnego The Voice of Poland, a w chórkach zaśpiewa między innymi Julka Honkisz, tarnowska wokalistka. Koncert zatytułowany „Cud Pamięci” rozpocznie się w niedzielę, 28 czerwca, o 19:00. Wcześniej, bo już o 13:00, organizatorzy zapraszają do Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria, gdzie będzie się odbywał Dobrodzień:

- Bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla ich opiekunów. To pełnosprawni dla niepełnosprawnych. Rozpoczynamy w tym roku Dobrodzień w rytmie szanty. Będziemy się bawić, ale i będziemy różne warsztaty wykonywać i przedstawiać różne dzieła fundacji, jednostek, które działają w ramach polityki społecznej, ale również zdrowia. Będzie można skorzystać z różnych animacji, zjeżdżalni, warsztatów sensorycznych, terapeutycznych. Będą też nasze spółki - Mościckie Centrum Medyczne, jak również Zespół Przychodni Specjalistycznych. Będą wykonywane badania, będziemy mogli porozmawiać ze specjalistami. Autobus, który nie będzie mógł dojeżdżać na Kantorię, będzie zastąpiony meleksem, który będzie dowoził naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami, ale również ich opiekunów, na miejsce, gdzie będziemy mogli korzystać z różnych atrakcji - zapowiada Dorota Krakowska, szefowa Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.

A więcej szczegółów na temat Zdearzeń 2026 w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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