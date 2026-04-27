W Szkole Podstawowej w Luszowicach doszło do awarii instalacji gazowej podczas prac remontowych.

Natychmiastowa ewakuacja 265 dzieci i personelu zapobiegła tragedii.

Dowiedz się, jak szybka reakcja dyrektora i służb uratowała sytuację!

Groźny incydent na terenie szkoły w Luszowicach

Zdarzenie miało miejsce około godziny 11:30. Jak poinformował kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, uszkodzenie instalacji gazowej nastąpiło w trakcie prowadzonych prac remontowych w budynku szkoły.Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Starszy kapitan Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, precyzował, że rura z gazem, znajdująca się na zewnątrz budynku, została przewiercona przez ekipę budowlaną.

Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odegrała szybka reakcja dyrektora szkoły. Zawór główny instalacji gazowej został zakręcony jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Dyrektor placówki podjął również decyzję o ewakuacji wszystkich znajdujących się w budynku osób. Łącznie ewakuowano 265 osób, w tym dzieci i personel.

Sprawna ewakuacja i działania służb

Na miejscu zdarzenia działały zastępy straży pożarnej, w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Luszowic, łącznie 9 strażaków. Równocześnie na miejscu interweniowało Pogotowie Gazowe. Ich zadaniem było zabezpieczenie uszkodzonej instalacji oraz dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu.

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji, sytuacja została w pełni opanowana. Kapitan Ciepły podkreślił, że nikt nie został poszkodowany. Po zakończeniu działań służb i potwierdzeniu bezpieczeństwa, uczniowie i personel będą mogli powrócić do normalnego funkcjonowania szkoły.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

