Kilkaset dzieci i personel ewakuowanych ze szkoły w Luszowicach. Uszkodzono instalację gazową

Tomasz Piszczek
2026-04-27 12:30

W poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku, w Szkole Podstawowej w Luszowicach, powiat dąbrowski, doszło do incydentu z instalacją gazową podczas prac remontowych. W wyniku zdarzenia ewakuowano 265 dzieci oraz personel placówki. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko opanowana dzięki reakcji personelu szkoły oraz służb ratunkowych.

Ewakuacja szkoły w Luszowicach. Budynek musiało opuścić 265 osób
  • W Szkole Podstawowej w Luszowicach doszło do awarii instalacji gazowej podczas prac remontowych. 
  • Natychmiastowa ewakuacja 265 dzieci i personelu zapobiegła tragedii. 
Groźny incydent na terenie szkoły w Luszowicach

Zdarzenie miało miejsce około godziny 11:30. Jak poinformował kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, uszkodzenie instalacji gazowej nastąpiło w trakcie prowadzonych prac remontowych w budynku szkoły.Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Starszy kapitan Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, precyzował, że rura z gazem, znajdująca się na zewnątrz budynku, została przewiercona przez ekipę budowlaną.

Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odegrała szybka reakcja dyrektora szkoły. Zawór główny instalacji gazowej został zakręcony jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Dyrektor placówki podjął również decyzję o ewakuacji wszystkich znajdujących się w budynku osób. Łącznie ewakuowano 265 osób, w tym dzieci i personel.

Polecany artykuł:

Spektakularny pościg za oszustem "na legendę": Zatrzymano 47-latka z Wrocławia

Sprawna ewakuacja i działania służb

Na miejscu zdarzenia działały zastępy straży pożarnej, w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Luszowic, łącznie 9 strażaków. Równocześnie na miejscu interweniowało Pogotowie Gazowe. Ich zadaniem było zabezpieczenie uszkodzonej instalacji oraz dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu.

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji, sytuacja została w pełni opanowana. Kapitan Ciepły podkreślił, że nikt nie został poszkodowany. Po zakończeniu działań służb i potwierdzeniu bezpieczeństwa, uczniowie i personel będą mogli powrócić do normalnego funkcjonowania szkoły.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Polecany artykuł:

Akademia Tarnowska: Ruszają prace przy tworzeniu Centrum Symulacji Medycznych

Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu
