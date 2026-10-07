Na drodze wojewódzkiej nr 980 w Jurkowie doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Do rannego kierowcy osobówki zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co świadczy o powadze zdarzenia.

Trasa jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują liczne służby. Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i jakie są zalecane objazdy.

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Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej w Jurkowie

Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, około godziny 12:00 na drodze wojewódzkiej nr 980 w Jurkowie (woj. małopolskie). Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była znaczna, a oba pojazdy zablokowały pasy ruchu.

Akcja ratunkowa i utrudnienia w ruchu

Poszkodowany został kierowca samochodu osobowego. Jak informują służby, w momencie przybycia ratowników mężczyzna był przytomny. Na miejscu natychmiast zjawił się Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu pomocy. Ze względu na rangę zdarzenia, do Jurkowa zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W akcji ratowniczej biorą udział liczne siły i środki, w tym zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, Czchowie i Tymowej.

Jak przekazał kpt. Dominik Machał z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, "ruch na DW 980 w miejscu wypadku został całkowicie wstrzymany". Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które mogą potrwać kilka godzin. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku i organizuje objazdy.

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Zderzenie ciężarówki z osobówką na DW 980. Droga zablokowana

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