Tarnowska Karta Miejska, parking i podatki w jednej apce? Sprawdź, co czeka mieszkańców w 2027

Tarnów rozpoczął prace nad nową mobilną aplikacją miejską, która ma zrewolucjonizować dostęp do usług cyfrowych dla mieszkańców.

Za około 450 tysięcy złotych powstanie narzędzie integrujące m.in. Tarnowską Kartę Miejską, strefę płatnego parkowania i saldo podatkowe, z przyszłym programem benefitowym.

Premiera zaplanowana na marzec 2027 roku obiecuje ogromne ułatwienia – dowiedz się, co dokładnie zaoferuje ta cyfrowa platforma Tarnowianom!

Wszystkie cyfrowe narzędzia w jednym miejscu. To właśnie ma zapewnić mobilna aplikacja miejska, którą Tarnów przygotowuje dla mieszkańców. Po pracach zespołu projektowego, teraz rozpoczęło się już programowanie. Aplikacja, której premiera planowana jest w marcu 2027 roku, ma gwarantować użytkownikom wygodne korzystanie z pakietu miejskich usług cyfrowych, a w przyszłości również program benefitów, realizowany wspólnie z partnerami.

POSŁUCHAJ: o miejskiej aplikacji mobilnej mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek

- Chcemy scalić do jednego programu wszystkie poboczne narzędzia, które funkcjonują w naszym mieście, czyli Tarnowska Karta Miejska, Strefa Płatnego Parkowania, taka codzienna obsługa urzędowa w postaci sprawdzenia swojego salda podatkowego, podstawowe dane o mieszkańcu. Docelowo program benefitowy, który będziemy prowadzili wspólnie z partnerami zewnętrznymi, jak i również z instytucjami naszego miasta i to chcemy scalić w jedno narzędzie. Zespół projektowy składał się z różnych ciał doradczych prezydenta, z osób, które już wcześniej miały do czynienia z projektowaniem tego typu aplikacji, jak i również ze środowiska tarnowskich firm informatycznych. Ten zespół w postaci niejednej przeprowadzonej burzy mózgów stworzył koncepcję funkcjonowania tej aplikacji. Teraz programiści przelewają to na narzędzie informatyczne. Termin nie jest zagrożony – zapewnia wiceprezydent Tarnowa – Maciej Włodek.

Podobnie jak obecnie w ramach Tarnowskiej Karty Miejskiej, również przygotowywana aplikacja będzie oferowała między innymi funkcję portmonetki, w której będzie można trzymać bilety na przejazdy komunikacją miejską. Jak zapewnia wiceprezydent Włodek, miasto nie zamyka się na możliwość rozbudowywania projektu w przyszłości. W dalszej kolejności planowane jest dokładanie nowych funkcjonalności do tego narzędzia cyfrowego, jak chociażby opcje nawigacyjne czy wędrowanie po Tarnowskim Szlaku Maszkaronów.

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