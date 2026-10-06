Tarnowska Karta Miejska, parking i podatki w jednej apce? Sprawdź, co czeka mieszkańców w 2027

- Tarnów rozpoczął prace nad nową mobilną aplikacją miejską, która ma zrewolucjonizować dostęp do usług cyfrowych dla mieszkańców.
- Za około 450 tysięcy złotych powstanie narzędzie integrujące m.in. Tarnowską Kartę Miejską, strefę płatnego parkowania i saldo podatkowe, z przyszłym programem benefitowym.
- Premiera zaplanowana na marzec 2027 roku obiecuje ogromne ułatwienia – dowiedz się, co dokładnie zaoferuje ta cyfrowa platforma Tarnowianom!
Wszystkie cyfrowe narzędzia w jednym miejscu. To właśnie ma zapewnić mobilna aplikacja miejska, którą Tarnów przygotowuje dla mieszkańców. Po pracach zespołu projektowego, teraz rozpoczęło się już programowanie. Aplikacja, której premiera planowana jest w marcu 2027 roku, ma gwarantować użytkownikom wygodne korzystanie z pakietu miejskich usług cyfrowych, a w przyszłości również program benefitów, realizowany wspólnie z partnerami.
- Chcemy scalić do jednego programu wszystkie poboczne narzędzia, które funkcjonują w naszym mieście, czyli Tarnowska Karta Miejska, Strefa Płatnego Parkowania, taka codzienna obsługa urzędowa w postaci sprawdzenia swojego salda podatkowego, podstawowe dane o mieszkańcu. Docelowo program benefitowy, który będziemy prowadzili wspólnie z partnerami zewnętrznymi, jak i również z instytucjami naszego miasta i to chcemy scalić w jedno narzędzie. Zespół projektowy składał się z różnych ciał doradczych prezydenta, z osób, które już wcześniej miały do czynienia z projektowaniem tego typu aplikacji, jak i również ze środowiska tarnowskich firm informatycznych. Ten zespół w postaci niejednej przeprowadzonej burzy mózgów stworzył koncepcję funkcjonowania tej aplikacji. Teraz programiści przelewają to na narzędzie informatyczne. Termin nie jest zagrożony – zapewnia wiceprezydent Tarnowa – Maciej Włodek.
Podobnie jak obecnie w ramach Tarnowskiej Karty Miejskiej, również przygotowywana aplikacja będzie oferowała między innymi funkcję portmonetki, w której będzie można trzymać bilety na przejazdy komunikacją miejską. Jak zapewnia wiceprezydent Włodek, miasto nie zamyka się na możliwość rozbudowywania projektu w przyszłości. W dalszej kolejności planowane jest dokładanie nowych funkcjonalności do tego narzędzia cyfrowego, jak chociażby opcje nawigacyjne czy wędrowanie po Tarnowskim Szlaku Maszkaronów.
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