Mieszkańcy Lisiej Góry zdecydują o przyszłości wójta i rady gminy. W listopadzie odbędzie się referendum

Michał Reszczyński
2026-10-06 8:19

22 listopada mieszkańcy gminy Lisia Góra pójdą do urn, by zdecydować, czy wójt Arkadiusz Mikuła oraz rada gminy pozostaną na swoich stanowiskach. Referendum w sprawie ich odwołania zostało już formalnie zarządzone.

Grupa osób z dokumentami przed Krajowym Biurem Wyborczym w Tarnowie. O referendum w Lisiej Górze przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Michał Reszczyński

Referendum w Lisiej Górze. Ponad 1900 podpisów poparcia dla inicjatywy. Teraz mieszkańcy zdecydują, czy władze gminy powinny pozostać na swoich stanowiskach

Losy władz podtarnowskiej gminy Lisia Góra rozstrzygną się w listopadzie. Mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się zarówno na temat dalszego sprawowania funkcji przez wójta Arkadiusza Mikułę, jak i działalności rady gminy. Zanim referendum mogło zostać przeprowadzone, jego inicjatorzy musieli zebrać odpowiednią liczbę podpisów mieszkańców. Dokumenty trafiły do weryfikacji. Krajowe Biuro Wyborcze sprawdziło złożone podpisy i uznało 1600 z nich za prawidłowe.

Głosowanie zostało wyznaczone na 22 listopada. Samo przeprowadzenie głosowania nie oznacza jednak automatycznie, że jego wynik będzie wiążący. Kluczowa będzie frekwencja. W przypadku referendum dotyczącego odwołania wójta wymagane jest oddanie ponad 3200 ważnych głosów. Natomiast do odwołania rady gminy próg wynosi ponad 1900 głosów.

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Zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną rozpoczęła się 17 lipca. Organizatorzy zarzucają wójtowi oraz radzie gminy przede wszystkim lekceważenie opinii mieszkańców i niewystarczający dialog z lokalną społecznością.

Do zarzutów inicjatorów referendum odniósł się wójt Arkadiusz Mikuła. W jego ocenie część przedstawianych informacji pomija szerszy kontekst i nie uwzględnia pełnych danych dotyczących funkcjonowania gminy.

- Od wielu tygodni słyszymy zarzuty, w których pomija się niewygodne fakty, wyrywa informacje z kontekstu i próbuje stworzyć obraz gminy, którego nie potwierdzają pełne dane i dokumenty. Na taką narrację nie będę odpowiadał kolejnymi oskarżeniami. Będę odpowiadał konkretami. Do dziś nie usłyszałem również jasnej odpowiedzi, co właściwie ma wydarzyć się dzień po referendum i jaka jest realna propozycja jego inicjatorów dla Gminy Lisia Góra. Mieszkańcy mają prawo znać nie tylko listę zarzutów, ale również cel całej tej akcji i jej konsekwencje dla gminy - napisał w oświadczeniu.

Łukasz Kusior, pełnomocnik inicjatywy referendalnej, zapewnia, że działania organizatorów nie są związane z ambicjami politycznymi. Jak podkreśla, sam nie zamierza ubiegać się o stanowisko wójta.

Jeśli mieszkańcy zdecydowaliby, że odwołują władze, to my pomożemy w tej jednej rzeczy – dopilnujemy, by nowi kandydaci zostali wyłonieni spośród mieszkańców. I to jest naszym nadrzędnym celem - zaznacza pełnomocnik inicjatywy.

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