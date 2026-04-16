W Jadownikach doszło do potężnej eksplozji gazu.

Wybuch niemal całkowicie zniszczył dom jednorodzinny.

Jedna osoba przebywająca w środku została ranna.

Wybuch w środowy wieczór

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 15 kwietnia 2026 roku, krótko przed godziną 23:00. Do wybuchu doszło w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy św. Prokopa w miejscowości Jadowniki.

Siła eksplozji była na tyle duża, że doprowadziła do częściowego zawalenia się konstrukcji domu. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.

- Wybuch butli gazowej w budynku mieszkalnym. Budynek uległ w znacznej części zawaleniu - przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Akcja ratownicza i stan poszkodowanego

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jedna osoba zdołała samodzielnie opuścić zniszczony budynek. Poszkodowany był przytomny i został natychmiast przekazany pod opiekę przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz strażacy-ochotnicy z OSP Jadowniki i Szczepanów. Na miejscu działali też pracownicy Pogotowia Gazowego.

- Brak informacji o możliwym przebywaniu wewnątrz zawalonego budynku innych osób - dodał kpt. Machał.

Przyczyny i dokładne okoliczności dramatycznego zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Budynek w ruinie. Wybuch gazu w domu w Jadownikach

3