- W Jadownikach doszło do potężnej eksplozji gazu.
- Wybuch niemal całkowicie zniszczył dom jednorodzinny.
- Jedna osoba przebywająca w środku została ranna.
- Co było przyczyną tragedii? Sprawdź szczegóły akcji.
Wybuch w środowy wieczór
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 15 kwietnia 2026 roku, krótko przed godziną 23:00. Do wybuchu doszło w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy św. Prokopa w miejscowości Jadowniki.
Siła eksplozji była na tyle duża, że doprowadziła do częściowego zawalenia się konstrukcji domu. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.
- Wybuch butli gazowej w budynku mieszkalnym. Budynek uległ w znacznej części zawaleniu - przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.
Akcja ratownicza i stan poszkodowanego
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jedna osoba zdołała samodzielnie opuścić zniszczony budynek. Poszkodowany był przytomny i został natychmiast przekazany pod opiekę przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz strażacy-ochotnicy z OSP Jadowniki i Szczepanów. Na miejscu działali też pracownicy Pogotowia Gazowego.
- Brak informacji o możliwym przebywaniu wewnątrz zawalonego budynku innych osób - dodał kpt. Machał.
Przyczyny i dokładne okoliczności dramatycznego zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
