Jadowniki: Potężny wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Budynek w ruinie, jedna osoba poszkodowana

Tomasz Piszczek
2026-04-16 6:30

Do silnej eksplozji butli z gazem doszło w środowy wieczór w budynku mieszkalnym w Jadownikach w powiecie brzeskim. W wyniku wybuchu znaczna część domu uległa zawaleniu. Jedna osoba, która przebywała w środku, zdołała opuścić budynek i trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Budynek w ruinie. Wybuch gazu w domu w Jadownikach
  • W Jadownikach doszło do potężnej eksplozji gazu. 
  • Wybuch niemal całkowicie zniszczył dom jednorodzinny. 
  • Jedna osoba przebywająca w środku została ranna. 
  • Co było przyczyną tragedii? Sprawdź szczegóły akcji. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Wybuch w środowy wieczór

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 15 kwietnia 2026 roku, krótko przed godziną 23:00. Do wybuchu doszło w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy św. Prokopa w miejscowości Jadowniki.

Siła eksplozji była na tyle duża, że doprowadziła do częściowego zawalenia się konstrukcji domu. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.

- Wybuch butli gazowej w budynku mieszkalnym. Budynek uległ w znacznej części zawaleniu - przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Akcja ratownicza i stan poszkodowanego

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jedna osoba zdołała samodzielnie opuścić zniszczony budynek. Poszkodowany był przytomny i został natychmiast przekazany pod opiekę przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz strażacy-ochotnicy z OSP Jadowniki i Szczepanów. Na miejscu działali też pracownicy Pogotowia Gazowego. 

- Brak informacji o możliwym przebywaniu wewnątrz zawalonego budynku innych osób - dodał kpt. Machał.

Przyczyny i dokładne okoliczności dramatycznego zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

