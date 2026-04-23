Koniec sezonu ligowego to nie koniec futsalowych emocji w Tarnowie.

W niedzielę drużyny z południa Polski powalczą o Puchar Prezydenta.

Na kibiców czekają też inne atrakcje. Kto sięgnie po trofeum?

Sportowe zakończenie sezonu

Mimo że rozgrywki 1 Ligi Futsalu w sezonie 2025/2026 dobiegły końca, kibice w Tarnowie mogą liczyć na dodatkową dawkę sportowych emocji. Inicjatorem wydarzenia jest Futsal Club Tarnów, który postanowił zorganizować turniej jako podziękowanie dla fanów za wsparcie przez cały sezon.

Jak podkreśla prezes klubu, Rafał Czaja, turniej jest odpowiedzią na duże zainteresowanie dyscypliną w mieście. – Bardzo zależy nam na promocji i rozwoju tej jakże widowiskowej i emocjonującej dyscypliny sportowej, jaką jest futsal. Nasi kibice przez cały sezon wypełniali halę Akademii Tarnowskiej podczas domowych spotkań, co dla nas było znakiem, że pokochali futsal i to właśnie z myślą o nich chcemy zakończyć sezon akcentem sportowym, pełnym zaciętej rywalizacji oraz emocji – wyjaśnia prezes Futsal Club Tarnów.

Inicjatywa zyskała wsparcie władz miasta, a honorowy patronat nad zawodami objął prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny.

Nie tylko sport. Dodatkowe atrakcje i harmonogram

Do Tarnowa przyjadą drużyny z południa Polski. Organizatorzy potwierdzili między innymi udział ekipy Futsal Team Busko Zdrój, która właśnie awansowała do 1 Ligi. Pojawią się też zawodnicy drużyny Futsal Szczucin. Rywalizacja sportowa to nie wszystko. W przerwach między meczami publiczność będzie mogła podziwiać występy cheerleaderek z grupy Inferno Cheer Elite. Dla kibiców przygotowano również możliwość zdobycia klubowych gadżetów.

Pierwszy gwizdek w turnieju na Hali Akademii Tarnowskiej zaplanowano na godzinę 15:00 w niedzielę, 26 kwietnia 2026 roku.

Plakat Turnieju Futsalowego o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa

Autor: Futsal Club Tarnów/ Materiały prasowe Plakat Turnieju Futsalowego o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa

