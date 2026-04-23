Ponad 8 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na nowe przedszkole w Pogórskiej Woli. Wkrótce może zostać ogłoszony przetarg

Michał Reszczyński
2026-04-23 10:23

W Pogórskiej Woli powstanie nowoczesne przedszkole. Gmina Skrzyszów pozyskała ponad 8 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji. Nowy obiekt ma zapewnić dzieciom komfortowe warunki do nauki i zabawy.

Autor: Michał Reszczyński

W Pogórskiej Woli będzie nowe przedszkole

W Pogórskiej Woli powstanie sześciooddziałowe przedszkole. Inwestycja obejmuje nie tylko sam budynek, ale również pełne zagospodarowanie terenu – w tym plac zabaw oraz elementy tzw. małej architektury, które mają stworzyć przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla najmłodszych. Projekt zakłada, że obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Duży nacisk położono również na nowoczesne technologie. Przedszkole zostanie wyposażone w rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, co ma przełożyć się na niższe koszty utrzymania i bardziej ekologiczne funkcjonowanie obiektu.

- Budowa nowoczesnego przedszkola w Pogórskiej Woli jest jednym z naszych priorytetów. Aktualnie pod opieką placówki jest około 100 dzieci, a dzięki nowemu budynkowi skorzysta także szkoła, do której uczęszcza prawie 350 uczniów. Dotychczasowe miejsce przedszkola zostanie zagospodarowane na potrzeby szkoły, zwiększając komfort i wygodę - podaje wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że jeden wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i za przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego. Obiekt ma być gotowy do końca grudnia 2028 roku. Całkowity koszt inwestycji to 20,5 mln zł.

