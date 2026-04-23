Tarnów areną futbolu amerykańskiego! Przyjdź i poczuj emocje na żywo

W Tarnowie odbędzie się turniej futbolu amerykańskiego, gdzie młodzieżowa drużyna HUNTERS U17 rozegra dwa kluczowe mecze.

Zawodnicy HUNTERS Tarnów zmierzą się z Kraków Kings i Tychy Falcons, intensywnie przygotowując się do strategicznych rozgrywek.

Oprócz sportowych emocji, na kibiców czekają dodatkowe atrakcje, takie jak piknik "HuntersTailgatinte" i pokazy cheerleaderek.

Czy tarnowscy HUNTERS, wspierani przez kibiców, wywalczą awans do Wielkiego Finału we Wrocławiu? Sprawdź, co jeszcze przygotowano!

W niedzielę, 26 kwietnia, w Tarnowie rozegrany zostanie Turniej Futbolu Amerykańskiego, w którym wystąpi drużyna młodzieżowa HUNTERS TARNÓW U17. Będzie to drugi turniej rozgrywek PFLJ U17. Tarnowianie tego dnia rozegrają dwa pojedynki: w pierwszym zmierzą się z zawodnikami Kraków Kings, a w drugim powalczą o punkty z drużyną Tychy Falcons. Zawodnicy mocno przykładają się o przygotowań:

- Aktualnie mamy dwa treningi w tygodniu po dwie godziny. Z tego część czasu poświęcamy na ćwiczenia tak jak zawsze pozycyjne. Część na futbol właśnie ten taki pełnowymiarowy, gdzie jest 11 zawodników na boisku, ale ostatnio coraz więcej trenujemy właśnie te szóstki, trenujemy zagrania specjalnie pod to. Wbrew pozorom futbol to nie jest tylko taka, powiem brzydko nawalanka. Tutaj jest bardzo skomplikowana strategia wbrew pozorom. Trzeba reagować na zachowanie wielu zawodników jednocześnie. Trzeba przewidywać ich zachowanie. Przed każdym zagraniem trzeba sobie wyobrazić co się stanie i co się może stać i jak my możemy temu zapobiec, żeby to zagranie się zakończyło sukcesem - mówią w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów zawodnicy - Artur Dębosz i Maciej Ciurkot.

Tarnowianie liczą na obecność i mocny doping kibiców podczas Turnieju. Jak przekonują zawodnicy HUNTERS Tarnów, to wsparcie jest dla nich ogromnie ważne i często pomaga w zdobywaniu punktów dla drużyny:

- Kibice są bardzo ważni. Szczególnie na przykład kiedy wychodzimy na mecz, to czuć ten klimat, tą atmosferę i to wsparcie kibiców, kiedy wybiegamy na boisko i słychać jak taki tłum krzyczy: "Tarnów Hunters!" To jest naprawdę coś niesamowitego. Na przykład jak wychodziliśmy na pierwszy nasz mecz z szatni, wszyscy byliśmy tak, no zbudowani tą atmosferą. Kibice, nasi rodzice byli. No naprawdę, takie przeżycie, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem.

Niedzielny Turniej będzie rozgrywany na boisku TOSiR przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Początek wydarzenia o godzinie 12:00.

- Będziemy walczyć o to, żeby awansować do Wielkiego Finału, który w maju, początkiem maja odbędzie się na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Cztery drużyny z nami. Tychy Falcons, Kraków Kings, Silesia Rebels z Katowic i Hunters Tarnów. My gramy dwa mecze o 13:30 z Kraków Kings i o 15:00 z Tychy Falcons i to będą takie decydujące mecze, które pomogą nam odpowiedzieć na pytanie być albo nie być w Wielkim Finale ogólnopolskim. Pełna mobilizacja, nastawienie jest bojowe. Chłopaki, jak słychać było też przed chwilą, są w pełnym rynsztunku przygotowawczym. Trenują bardzo mocno naprawdę, bo obserwuję ich treningi. Trenerzy są bardzo mocno zaangażowani w to, żeby przede wszystkim pokazać kawał dobrego sportu, to myślenie na boisku, ten charakter i tą całą charyzmę, którą chłopaki przez te dwa ostatnie lata wykształcili, to niewątpliwie zmieniło niektórych o 180 stopni – zauważa Jacek Brzeziński ze Stowarzyszenia Klub Sportowy Hunters Tarnów.

Oprócz emocji sportowych przygotowano też dodatkowe atrakcje. Będzie to przedmeczowy piknik „ HuntersTailgatinte", gdzie całe rodziny będą mogły nauczyć się reguł i przygotować do kibicowania podczas turnieju. Nie zabraknie pokazów cheerleaderek, stref sportowych dla kibiców, konkursów z nagrodami i innych niespodzianek.

