Zakończyła się warta blisko 3 miliony złotych modernizacja ulicy Batorego w Tarnowie, która odzyskała swój historyczny wygląd.

W ramach inwestycji, dofinansowanej w połowie z funduszy rządowych, zastosowano granitową kostkę oraz wymieniono podziemne instalacje.

Mimo finału robót, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Sprawdź, dlaczego na pełne otwarcie ulicy trzeba będzie jeszcze poczekać.

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Historyczny charakter i nowa nawierzchnia

Prace remontowe na ulicy Batorego, która jest częścią historycznego szlaku w centrum Tarnowa, trwały od jesieni ubiegłego roku. Głównym celem inwestycji było nie tylko poprawienie stanu technicznego drogi, ale także zachowanie jej zabytkowego charakteru.

Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, na jezdni oraz miejscach parkingowych ułożono szarą kostkę granitową, a na chodnikach zastosowano granitowe płyty. Zanim jednak przystąpiono do prac nawierzchniowych, wykonano szeroko zakrojone roboty podziemne. W pierwszym etapie wymieniono sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowano sieć ciepłowniczą. W czasie tych prac wykonawca remontu odkrył, że infrastruktura Tarnowskich Wodociągów wymaga pilnej interwencji i trzeba było wstrzymać prace. Z powodu dodatkowych robót trzeba było przesunąć termin realizacji tej inwestycji. Gdy miejska spółka uporała się z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej można było przystąpić do dalszych działań. Wykonano stabilizację podłoża oraz podbudowę pod przyszłe ciągi piesze i jezdnię.

Koszt i finansowanie inwestycji

Całkowity koszt modernizacji ulicy Batorego wyniósł niemal 3 miliony złotych. Połowa tej kwoty została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryło 50% wartości inwestycji.

Kiedy ulica Batorego będzie w pełni przejezdna?

Choć prace budowlane dobiegły końca, kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak informują urzędnicy, całkowite przywrócenie ruchu na modernizowanym odcinku nastąpi dopiero 18 września 2026 r. Opóźnienie to jest podyktowane względami technicznymi. Konieczne jest dochowanie reżimu technologicznego związanego z zastosowaniem podbudowy betonowej, która musi uzyskać pełną wytrzymałość przed dopuszczeniem na nią ruchu pojazdów.

Nowe oświetlenie w planach

Modernizacja obejmie również oświetlenie uliczne. Obecne latarnie stanowią własność spółki Tauron Nowe Technologie. Firma ta jeszcze w 2025 roku zobowiązała się do wymiany oświetlenia w ciągu ulicy Batorego, co dopełni estetycznej przemiany tej części miasta.

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Tak wygląda wyremontowany fragment ul. Batorego w Tarnowie

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