Tarnów: Ponad 20 tysięcy uczniów wraca do szkół! Sprawdź, co zmienia się w tym roku

Blisko 20,5 tysiąca uczniów w Tarnowie rozpoczęło nowy rok szkolny, a towarzyszące temu nastroje były wyjątkowo zróżnicowane – od radości po stres.

Wśród kluczowych zmian czekających na młodzież znalazły się nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych oraz rewolucja w szkolnych stołówkach.

Sprawdź, jak te regulacje wpłyną na codzienność uczniów i jakie są ich opinie na temat wprowadzonej rewolucji.

Wakacje, wakacje i... po wakacjach. Po uroczystych akademiach pora rozpocząć kolejny rok szkolny. W Tarnowie około 3,5 tysiąca dzieci i młodych ludzi zasiądzie w ławkach po raz pierwszy. Jak informuje samorząd Tarnowa, w szkołach podstawowych utworzono 37 oddziałów klas pierwszych, a w szkołach ponadpodstawowych 80 oddziałów. Tuż przed pierwszym dzwonkiem nastroje wśród tarnowskich uczniów były bardzo różne – od żalu, że wakacje się skończyły, po radość z ponownego spotkania z przyjaciółmi:

- Skończyły się wakacje, można do maturalnej pójść w końcu. (...) Trochę smutne, że już do szkoły trzeba wracać, aczkolwiek nowa szkoła, nowe przeżycie. Nastawienie jest w miarę dobre. Trochę stresik jest? Trochę. (…) Fajnie było, wyjechałem do Czech i było fajnie. Nowa szkoła - trochę się obawiam, że towarzystwo będzie nie takie, jakie bym chciał. To wszystko się okaże, więc zobaczymy jak będzie. (…) Przykro jest, że już skończyły się te wakacje, ale niestety. Tak jeszcze z miesiąc by fajnie było. Klasa maturalna, więc ten rok będzie dosyć ciężki. (…) Nie chcę wracać do szkoły! (…) Wiadomo, że tęskni się za znajomymi, ale za nauką to tak troszeczkę średnio. (...) Wracamy. Druga klasa. Wszystko znajome, tylko nowi nauczyciele, bo mamy zmiany. Myślę, że jest pewna obawa, bo jest to wszystko nowe. Nowe programy nauczania, nowe książki. Chociaż czy się obawiamy? Chyba nie. Chyba jesteśmy pewne, że wszystko będzie dobrze. Damy radę! (…) Nie chcę iść do szkoły. Wolę wakacje. (…) Ja bardzo już tęskniłam za szkołą i już się nie mogę doczekać. Wracasz do koleżanek? Tak! – mówili w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów młodzi Tarnowianie.

POSŁUCHAJ co o powrocie po wakacjach i o nowych zasadach w szkołach mówią Tarnowianie

Nowy rok szkolny to także szereg zmian, dotyczących między innymi urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach, również w czasie przerw. Pytani przez nas Tarnowianie mają mieszane odczucia dotyczące tych regulacji:

- Ja często telefonu i tak nie używam, więc mnie to nie przeszkadza. (…) Lepiej by było, żeby telefony były możliwe w szkole, na przykład na przerwach tylko, to by było lepsze. (…) No takie średnie. Bo na przerwach można by było korzystać, ale na lekcji wiadomo nie. Na lekcji nie powinno się używać. (…) To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu. (…) Z tym jest czasem ciężko, bo skala uzależnienia jest bardzo duża wśród młodych. (…) Będzie trzeba, no i nic na to nie poradzimy. Z kolegami będzie można porozmawiać bardziej. (…) Tak będzie lepiej. Wreszcie będzie, że będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.

Ale rewolucja obejmuje też szkolne stołówki i sklepiki. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej a co najmniej raz w tygodniu uczniom ma być podawany w pełni roślinny obiad. Pytani przez nas uczniowie raczej chwalą tę zmianę, przekonując, że nie każdy zdrowe nawyki żywieniowe wynosi z domu. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2026 roku, a zakończą 25 czerwca 2027 roku. Więcej o powrocie z wakacji i nowym roku szkolnym w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

6

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]