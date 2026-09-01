Hipertrofia na deskach Piwnicy „Przepraszam”. Formacja zaprezentuje autorski materiał i zagra najlepsze kawałki Comy

Hipertrofia to pierwszy w Polsce tribute band łódzkiej Comy. To zadanie karkołomne – wejść w buty Piotra Roguckiego i spółki to jak próbować ujarzmić żywioł. Zespół zapowiada jednak, że zabierze publiczność w dźwiękową podróż przez kanon twórczości Comy, serwując zestaw kultowych numerów, które na stałe wryły się w świadomość fanów cięższych brzmień. Spodziewajcie się więc potężnej dawki energii i tekstów, które przez lata krzyczeliście pod sceną. To będzie test – czy uda im się wskrzesić tego niepowtarzalnego ducha?

Jednak Hipertrofia to coś więcej niż tylko doskonale naoliwiona maszyna do odgrywania coverów. Grupa ma własne ambicje i własny głos, czego dowodem jest ich debiutancki album zatytułowany „Egocentryczna gawęda o niezależności”. Tarnowski gig będzie jedną z pierwszych okazji, by usłyszeć ten materiał na żywo. To moment, w którym zespół zrzuci skórę tribute bandu i pokaże swój własny pazur. Czy ich autorska wizja rocka jest równie porywająca, co utwory ich mistrzów? Przekonamy się już niebawem.

Wieczór w Piwnicy „Przepraszam” będzie prawdziwym świętem dla każdego, komu w żyłach płynie rock'n'roll. Będzie głośno, emocjonalnie i bezkompromisowo. Widzimy się w kotle pod sceną.

Zapamiętajcie te koordynaty, jeśli nie chcecie przegapić tego rockowego misterium. Koncert odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku, w tarnowskim klubie Piwnica „Przepraszam”, który znajdziecie przy ulicy Krakowskiej 2. Podwoje klubu otwierają się o godzinie 18:00, byście mogli zająć strategiczne pozycje. Hipertrofia opanuje scenę o 19:00.

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie na Facebooku Piwnicy „Przepraszam”.

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