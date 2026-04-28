1 maja 2026 r. to piątek, co dla katolików oznacza post. Dla wielu to także okazja do grillowania.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił wiernym w swojej diecezji dyspensy od wstrzemięźliwości.

Zgoda na jedzenie mięsa wiąże się jednak z pewnym warunkiem. Dowiedz się, o co chodzi.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dyspensa z okazji majówki

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie, decyzja została podjęta "w trosce o dobro duchowe wiernych". Biskup wziął pod uwagę rodzinny charakter spotkań, które tradycyjnie odbywają się w pierwsze dni maja.

1 maja 2026 roku przypada w piątek i jest dniem ustawowo wolnym od pracy z okazji Święta Pracy. Dla wielu osób jest to okazja do wypoczynku i spędzania czasu z bliskimi, często przy wspólnym grillowaniu. Biskup Andrzej Jeż, korzystając z uprawnień wynikających z kan. 87§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zdecydował o zwolnieniu wiernych z obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, aby ułatwić im przeżywanie tego dnia w gronie rodzinnym.

Warunek skorzystania z dyspensy

Udzielenie dyspensy jest połączone z konkretnym zobowiązaniem duchowym. Zgodnie z dekretem biskupa, osoby, które tego dnia zdecydują się na spożywanie potraw mięsnych, są zobowiązane do zadośćuczynienia w innej formie. Wierni proszeni są o:

ofiarowanie dowolnej modlitwy w intencji pokoju na świecie,

lub spełnienie konkretnego uczynku miłosierdzia wobec potrzebujących.

Piątkowa wstrzemięźliwość w Kościele

Zgodnie z kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w Kościele katolickim wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w ciągu roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Biskupi diecezjalni mają jednak prawo, z uzasadnionej przyczyny, do udzielenia dyspensy od tego obowiązku dla wiernych swojej diecezji.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

