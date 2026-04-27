ZSEO Tarnów wicemistrzem Polski! Jak uczniowie zdominowali debaty oksfordzkie, choć nie są rolnikami?

Uczniowie ZSEO w Tarnowie zdobyli tytuł wicemistrzów Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich Szkół Rolniczych.

Tarnowianka Nikola Wolska została uznana najlepszą mówczynią turnieju.

Szli jak burza przez kolejne etapy rywalizacji. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zostali wicemistrzami Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich Szkół Rolniczych, organizowanego przez Fundację Projekty Edukacyjne. Debatanci z Tarnowa walczyli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W skład drużyny srebrnych medalistów weszli: Nikola Wolska, Julia Sak, Patryk Ziomek, Kamila Krawczyk i Lena Tryba, a przygotowywał ich nauczyciel - Mateusz Kołodziej. Młodzi ludzie mierzyli się z tematyką rolniczą:

- Pierwsza teza była na temat automatyzacji i robotyzacji rolnictwa. Druga teza była o paszach dla zwierząt, że lepsze są pasze wytworzone we własnym gospodarstwie niż pasze, które są po prostu dostarczane z innych krajów. Teza na półfinał brzmiała: Państwo polskie powinno kierować dopłaty rolne wyłącznie do małych i średnich gospodarstw, wykluczając z nich duże przedsiębiorstwa rolne. Teza na finał była bardzo fajna: Polski rolnik powinien dążyć do specjalizacji w jednej gałęzi produkcji zamiast prowadzić produkcję wielokierunkową. Było nam trochę ciężej ze względu na to, że nasze kierunki to nie jest rolnictwo. No bo mamy rachunkowość, mamy hotelarstwo, mamy weterynarię, mamy turystykę. Ale na szczęście znalazł się jeden dobry człowiek, który zajmuje się rolą i bardzo nam pomógł z tymi tezami. Siedział z nami, przygotowywał nas, informował nas. Dlatego serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Artura! – mówili uczniowie ZSEO w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów.

Młodzi zawodnicy przyznają, że udział w zmaganiach na ogólnopolskim poziomie wymagał dobrego przygotowania. Bazowali na własnej wiedzy, ale poszukiwali również informacji w różnych źródłach. Debaty oksfordzkie nauczyły ich krytycznego myślenia i umiejętności weryfikowania znajdowanych treści.

- Jest taki fact checking w tym, co my robimy, że musimy dokładnie analizować. Jeżeli mamy jakiś temat, który można by poruszyć w debacie i my go omawiamy, to zawsze są dwie strony. I zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś się nadzieje na taki manipulacyjny tekst, w którym nie ma nic napisanego, ale jest chwytliwy tytuł, nalane wody, ale konkretnego źródła ani faktów tam nie ma. Nami jest coraz ciężej manipulować, im dłużej siedzimy w debatach – zauważa Patryk Ziomek.

Uczniowie mają za sobą doświadczenia Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Jak zauważają, to świetna szkoła dyskutowania na argumenty z poszanowaniem przeciwnika. Do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich Szkół Rolniczych przygotowywał ich nauczyciel języka polskiego ZSEO - Mateusz Kołodziej, który przekonuje, że to ogromna duma przywieźć do Tarnowa wicemistrzów Polski. Ubolewa jednak, że coraz trudniej namówić uczniów na udział w debatowaniu:

- Coraz trudniej. Z czego to może wynikać? Przede wszystkim obawa przed wystąpieniem, przed publicznością. No i też trzeba poświęcić swój czas wolny, bo jednak jest to sporo do zrobienia przed każdą debatą. Nieważne, czy to jest taki turniej, jak teraz w Poznaniu, czy jest to nawet Tarnowska Liga Debatancka, gdzie zawsze przez dwa tygodnie przygotowujemy się do, do debaty. Spotykamy się w trakcie lekcji, po lekcjach, kiedy mamy czas. Rozmawiamy cały czas na grupie, na Messengerze, podsyłamy sobie linki: a to przeczytaj to, a to znalazłem takie coś i tak dalej i tak dalej. Mamy taki system, że na dysku Google po prostu wrzucamy plik i tam wszystko sobie dodajemy, tworzymy te argumenty do tez i w ten sposób to powstaje – relacjonuje Mateusz Kołodziej.

i Autor: Justyna Świderska

Uczniowie ZSEO w Tarnowie nie kryją zadowolenia z wyniku rywalizacji. Pytani o receptę na sukces zgodnie podkreślają zgranie zespołu, wzajemne wsparcie i brak nastawienia na wygraną:

- Na jednej z debat zwrócono nam uwagę, że jesteśmy bardzo blisko siebie, że my jako drużyna w ogóle nie wyglądamy, jakbyśmy przychodzili po jakieś nagrody, tylko że to wygląda od boku tak, jakbyśmy po prostu tutaj przychodzili dla własnej zabawy i że przychodzimy ze swoimi ludźmi, że my się tak lubimy, że się wspieramy i że tak naprawdę, jak odnosimy jakieś porażki, to nikt nie zwala na nikogo winy. Nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś miał do kogoś jakiś żal, że ty zepsułeś to, to zepsułeś tamto i tak dalej. Tego nie było nigdy. Już w Tarnowie nam zwrócono na to uwagę, że wszyscy jesteśmy tak blisko siebie, że to wygląda po prostu cudownie z boku i że aż miło się na to patrzy. Może to jest tajemnica sukcesu. Idziemy tam, robimy swoją robotę, która jest najlepsza, a co wyjdzie, to wyjdzie. No i wyszło moim zdaniem rewelacyjnie, bo to jest faktycznie pierwszy raz taki sukces!

Uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie gratulujemy!

