Tragiczny weekend na drogach w rejonie Tarnowa.

W wypadkach z udziałem motocyklistów zginęła jedna osoba, a trzy są ranne.

Jeden z kierowców miał 2,5 promila. Poznaj szczegóły tych zdarzeń.

Tragiczny wypadek na alei Pendereckiego

Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w niedzielę, 5 kwietnia, na alei Pendereckiego w Tarnowie. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 25-letni kierujący motocyklem z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad maszyną i uderzył w znak drogowy. Mimo podjętej na miejscu reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniając dokładne okoliczności tej tragedii.

Kolejne groźne zdarzenia i nietrzeźwy kierowca

Okres świąteczny obfitował w niebezpieczne sytuacje z udziałem kierowców jednośladów. Już w piątek, 3 kwietnia, w Lisiej Górze doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Kierujący motocyklem z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką medyczną.

Tego samego dnia w Woli Radłowskiej inny motocyklista przewrócił się po utracie panowania nad pojazdem. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażały życiu, a badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Nieodpowiedzialnością wykazał się natomiast kierowca skutera, który 5 kwietnia w Rychwałdzie uderzył w zaparkowany samochód. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Policja apeluje o rozwagę na drogach

W związku z serią zdarzeń oraz rozpoczęciem sezonu motocyklowego, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie apelują o szczególną ostrożność. Policjanci przypominają, że wraz z poprawą pogody na drogach pojawia się coraz więcej użytkowników jednośladów, którzy są znacznie bardziej narażeni na tragiczne skutki wypadków niż kierowcy samochodów.

Mundurowi wzywają do dostosowania prędkości do warunków na drodze, zachowania wzmożonej czujności i bezwzględnego przestrzegania zakazu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

