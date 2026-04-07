Marsz w Tarnowie: „Rozwiń Skrzydła Zrozumienia”. Dołącz i zmień postrzeganie autyzmu!

Nauczyciele i wychowankowie Nieziemskich Szkół Specjalnych w Tarnowie organizują Marsz Świadomości Autyzmu.

Wydarzenie ma edukować społeczeństwo i przełamywać stereotypy dotyczące autyzmu, ucząc wrażliwości i empatii.

Uczestnicy marszu przejdą barwnym korowodem przez miasto, a w Parku Sanguszków odbędą się gry, zabawy i warsztaty plastyczne.

Dowiedz się, jak możesz dołączyć do wydarzenia i co jeszcze przygotowali organizatorzy, by zwiększyć świadomość na temat autyzmu.

To wydarzenie ma być otwartą lekcją dla mieszkańców miasta. Już po raz kolejny nauczyciele i wychowankowie Nieziemskich Szkół Specjalnych z ulicy Okrężnej w Tarnowie organizują Marsz Świadomości Autyzmu. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem: „Rozwiń Skrzydła Zrozumienia - Pozwólmy Rozkwitać, Każdy Motyl Ma Swój Czas”.

- Pomysł się wziął stąd, że 2 kwietnia na całym świecie obchodzimy co roku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku i my również jako szkoła specjalna chcemy w ten sposób, poprzez taki marsz, poprzez taką lekcję otwartą dla całej społeczności Tarnowa, spotkać się. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, porozmawiać, żeby przyszedł do nas, żeby doświadczył obecności, żeby był tam z nami. Wyruszamy z Nieziemskich Szkół Specjalnych w Tarnowie, ulica Okrężna 4A. Mamy taką zbiórkę przy boisku szkolnym. Rozpoczęcie i wprowadzenie. Następnie przemarszem idziemy do Parku Sanguszków ulicą Okrężną oraz Braci Saków. I w Parku Sanguszków przygotowaliśmy taki krótki program. To będą ćwiczenia rozciągające na trawie. Będzie to taniec motyla, do którego można będzie dołączyć. Gry i zabawy sportowe oraz warsztaty plastyczne Kolorowe Motyle, gdzie będziemy malować. Następnie wracamy również tą samą trasą do naszej szkoły – zapowiada Beata Leśniak - Opitz, fizjoterapeuta w Nieziemskich Szkołach Specjalnych w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówią organizatorki Marszu Świadomości Autyzmu w Tarnowie

Jak przekonują organizatorzy, takie wydarzenia są potrzebne, ponieważ świadomość autyzmu nie jest jeszcze wysoka w społeczeństwie. Poprzez marsz chcą edukować, uczyć wrażliwości, informować czym jest autyzm, jak wygląda życie osób w spektrum autyzmu, pokazywać w jaki sposób te osoby funkcjonują, żeby budować więcej empatii i zrozumienia, że różnorodność jest częścią życia. W ten sposób chcą przełamywać krzywdzące stereotypy.

- Większość tych dzieci boryka się niestety na co dzień z bardzo poważnymi problemami. Dlatego dodatkowo w naszej szkole odbędzie się wystawa zdjęć z udziałem uczniów Nieziemskich Szkół Specjalnych w Tarnowie. Tytuł tej wystawy brzmi „Między Bodźcami”. Oczywiście, nie wszystkie zdjęcia tej wystawy będą wyreżyserowane, ponieważ zależało nam na tym, aby pokazać, jaki naprawdę jest autyzm, z czym tak naprawdę właśnie ci rodzice się wiążą. My jako nauczyciele też z czym się borykamy, że nie zawsze ten autyzm to tylko wycofanie, czy tak jak mówią właśnie w serialach i filmach inność, ale głównie wrażliwość na hałas, dźwięki. Jest to czasami autoagresja, krzyk, płacz. Zdjęcia tej wystawy będą przedstawione w kolorach monochromatycznych, czyli czarno-białe po to, aby właśnie wzbudzić w widzu takie zastanowienie odnośnie tego, czym tak naprawdę ten autyzm jest przedstawiany w filmach bardzo pięknie, ładnie, bo taki też nie jest. Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu naszego wyjścia. Fizycznie wystawa będzie dostępna tylko dla naszych rodziców, uczniów oraz rodzin. Natomiast osoby z zewnątrz będą mogły sobie tą wystawę zobaczyć multimedialnie oraz oryginalne zdjęcia będą dostępne na naszym Facebooku szkolnym Nieziemskie Szkoły Specjalne – mówi Joanna Sikora, nauczyciel wychowania fizycznego.

Początkowo marsz miał się odbyć 9 kwietnia, jednak ze względu na niesprzyjające prognozy pogody, organizatorzy zdecydowali o przyspieszeniu wydarzenia. Barwny korowód pod hasłem „Rozwiń Skrzydła Zrozumienia - Pozwólmy Rozkwitać, Każdy Motyl Ma Swój Czas" na ulicach Tarnowa będzie można spotkać już jutro – 8 kwietnia. Wymarsz spod szkoły zaplanowano na godzinę 8:30. Każdy chętny może dołączyć. Organizatorzy chętnie odpowiedzą na pytania, podzielą się doświadczeniami ale będą również rozdawać ulotki informacyjne.

