Zamień elektrośmieci na zieleń. W Tarnowie rusza ekologiczna akcja z sadzonkami

Tarnów. Oddaj stary sprzęt i odbierz sadzonki

Akcja rozpocznie się o godzinie 13:00 i potrwa do wyczerpania zapasów. Na terenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Kantoria”, przy ul. Piłsudskiego przyjmowane będą m.in. telefony, żelazka, tostery, czajniki elektryczne, miksery, suszarki do włosów czy telewizory, monitory oraz maszyny do szycia. Organizatorzy przygotowali ponad 1200 sadzonek.

- Będzie można otrzymać sadzonki drzew owocowych, takich jak grusza, jabłoń, śliwa czy wiśnia, a także rodzimych drzew iglastych i liściastych, m.in. brzozy, dębu czy jaworu. Dostępne będą mniej znane, a bardzo wartościowe gatunki drzew, które warto posadzić, jeśli ktoś dysponuje odpowiednią przestrzenią. Ponadto będzie można zdobyć krzewy ozdobne oraz kwiaty balkonowe - podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT.

Zasady uczestnictwa są bardzo proste. Każdy, kto przyniesie zużyty sprzęt elektroniczny, dostanie kupon, który można wymienić na zestaw roślin oraz niewielki, ekologiczny upominek. Jeden kupon przysługuje za oddanie trzech małych urządzeń, jednego sprzętu średniego lub dużego albo co najmniej 30 baterii.

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected].

8

