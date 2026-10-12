Zabójstwo nastolatka w Lasku Lipie. Sąd zdecydował o losie sprawcy. Wiadomo, czy trafi do zakładu poprawczego

Zabójstwo nastolatka w Lasku Lipie w Tarnowie. Sądowy finał sprawy

Jest prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie tragicznych wydarzeń w Lasku Lipie w Tarnowie, gdzie nastolatek zabił swojego rówieśnika. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawcy w otwartym zakładzie poprawczym, ale z warunkowym zawieszeniem na trzy lata.

– Sąd zastosował wobec nieletniego również środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego, podobnie jak sąd rejonowy, jednak na innej podstawie prawnej. Zobowiązał również kuratora do składania comiesięcznych sprawozdań z nadzoru, a nieletniego – do kontynuowania psychoterapii i leczenia psychiatrycznego – mówi Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Sąd odwoławczy nie zmienił ustaleń dotyczących przebiegu zdarzenia. Podtrzymał ocenę, zgodnie z którą Kacper przekroczył granice obrony koniecznej, jednak działał pod wpływem strachu. Decyzja jest prawomocna. Oznacza to, że nie przysługuje od niej kasacja.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 4 kwietnia 2025 roku. Tego wieczoru w Lasku Lipie spotkały się dwie grupy nastolatków. W pewnym momencie między młodymi ludźmi miało dojść do sprzeczki, podczas której Kacper ugodził nożem kuchennym w szyję swojego rówieśnika, Szymona. Mimo reanimacji nastolatek zmarł.

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