Wielki finał Pucharu Polski w Tarnowie. Unia zmierzy się z Wolanią na stadionie w Mościcach

Tomasz Piszczek
2026-10-12 13:30

Już w najbliższą środę, 14 października 2026 roku, poznamy zdobywcę Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Tarnów. W decydującym meczu, który odbędzie się na Stadionie Sportowym TOSiR w Tarnowie-Mościcach, zmierzą się drużyny Unii Tarnów i Wolanii Wola Rzędzińska. Początek finałowego starcia zaplanowano na godzinę 20:00, a wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

Starcie piłkarzy Unii Tarnów i Wolanii podczas meczu. O finale Pucharu Polski w Mościcach przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Podokręg Piłki Nożnej w Tarnowie/ Materiały prasowe W finale Pucharu Polski - Podokręg Tarnów zmierzą się Unia Tarnów i Wolania Wola Rzędzińska
  • Wielkie piłkarskie emocje w Tarnowie – po pięciu rundach zaciętej rywalizacji poznamy zdobywcę regionalnego Pucharu Polski.
  • W decydującym starciu na stadionie w Mościcach Unia Tarnów zmierzy się z Wolanią Wola Rzędzińską o prestiżowe trofeum.
  • Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Sprawdź, co musisz zrobić, aby zapewnić sobie wejście na stadion!
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Decydujące starcie o pucharowe trofeum

Punktem kulminacyjnym piłkarskiego wieczoru będzie finałowy mecz o Puchar Polski na szczeblu tarnowskiego podokręgu. Naprzeciw siebie staną zespoły Unii Tarnów oraz Wolanii Wola Rzędzińska. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 na płycie głównej Stadionu Sportowego TOSiR przy ulicy Czerwonych Klonów. Stawką meczu jest nie tylko prestiżowe trofeum, ale również prawo do reprezentowania regionu w dalszych etapach rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.

Pięć rund pełnych emocji

Tegoroczne rozgrywki pucharowe, organizowane przez Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg w Tarnowie, rozpoczęły się 1 sierpnia 2026 roku. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 30 drużyn z całego regionu. Po pięciu zaciętych rundach, obfitujących w niespodzianki i sportowe emocje, wyłoniono dwóch finalistów, którzy powalczą o ostateczny triumf.

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Zanim na murawę wybiegną finaliści, kibiców czeka dawka piłki nożnej w kobiecym wydaniu. O godzinie 17:30 rozpocznie się mecz w ramach Małopolskiej Ligi Juniorek U-18. W spotkaniu tym drużyna TS Iskra Tarnów podejmie zespół Wisły Kraków Women. Będzie to doskonała okazja, by zobaczyć w akcji utalentowane, młode zawodniczki z regionu.

Informacje dla kibiców

Organizatorem wydarzenia jest MZPN Podokręg w Tarnowie, który zaprasza wszystkich miłośników futbolu do wspólnego kibicowania. Wstęp na oba mecze jest bezpłatny. Należy jednak pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc na trybunach jest ograniczona. O wejściu na stadion będzie decydować kolejność przybycia.

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