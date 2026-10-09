Groził śmiercią uczniom i nauczycielom. 16-latek zatrzymany przez policję podczas lekcji

Gorliccy funkcjonariusze ujęli 16-latka uczęszczającego do jednej ze szkół średnich, ponieważ chłopak opublikował w sieci wideo zawierające zapowiedź masowego morderstwa.

Informacja trafiła do mundurowych 9 października w godzinach porannych od pedagoga, po tym, jak nagranie na grupie w komunikatorze zauważył jeden z wychowawców.

Zatrzymany 16-latek tłumaczył się, że to wszystko było dowcipem, jednak szybko trafił do dyspozycji gorlickiego Sądu Rodzinnego.

Zatrzymanie 16-latka z Gorlic po publikacji wideo. Groził całej szkole

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 9 października. Z relacji gorlickiej policji wynika, że tuż przed godziną 9:00 dyżurny jednostki odebrał alarmujący telefon. Zgłaszającym był pedagog z miejscowej placówki oświatowej. Z jego słów wynikało, że życie i zdrowie wszystkich osób znajdujących się w budynku może być zagrożone, ponieważ jeden z podopiecznych zapowiadał zabicie całej społeczności szkolnej.

Kluczowa okazała się tutaj szybka reakcja wychowawcy, który otrzymał sygnały od przerażonych nastolatków. Na zamkniętym komunikatorze klasowym zostało zamieszczone niepokojące nagranie wideo. Stworzył je 16-latek z powiatu gorlickiego, otwarcie grożąc śmiercią każdemu, kto jest związany z jego szkołą. Nauczyciel natychmiast skontaktował się z pedagogiem, a ten wezwał na miejsce stróżów prawa.

Gorliccy policjanci nie tracili ani chwili i od razu ruszyli do szkoły. Funkcjonariusze sprawnie przeprowadzili interwencję i ujęli 16-latka jeszcze w budynku placówki.

Uczeń twierdził, że to żart. Teraz sprawą zajmie się sąd w Gorlicach

W trakcie pierwszych przesłuchań młody człowiek miał spore problemy z sensownym uzasadnieniem swojego postępowania. Z policyjnych ustaleń wynika, że nastolatek przekonywał, iż udostępnione groźby miały być tylko głupim dowcipem. Chłopak prawdopodobnie zupełnie nie przewidział, jak poważne mogą być skutki dzielenia się tego typu nagraniami w sieci. Przedstawiciele szkoły oraz policjanci nie potraktowali jednak tej sytuacji jako żartu.

- Po przeprowadzeniu stosownych czynności i ustaleń, nieletni został przekazany jeszcze tego samego dnia do dyspozycji Sądu Rodzinnego w Gorlicach - informują mundurowi.

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