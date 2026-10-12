Promuje wolontariat i walczy z hejtem. W Tarnowie startuje niezwykły projekt

W Tarnowie powstało Centrum "JESTEM", które promuje wolontariat i długoterminowe zaangażowanie zamiast sporadycznych akcji.

Inicjatywa wzmacnia liderów poprzez Akademię Wolontariatu, oferując szkolenia i mentoring, co otwiera drogę do rozwoju kompetencji i kariery.

Sprawdź, jak wolontariat skutecznie przeciwdziała hejtowi i wypaleniu, oraz dowiedz się, jak możesz dołączyć do tej ważnej zmiany!

Może być punktem wyjścia do późniejszej kariery. Mowa o wolontariacie, który w Tarnowie chcą promować twórcy Centrum Promocji Wolontariatu i Przeciwdziałania Hejtowi JESTEM. Jego celem jest wzmacnianie szkolnych kół wolontariatu, rozwijanie kompetencji liderów i koordynatorów działań społecznych oraz promowanie aktywności obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu powstanie Akademia Liderów Wolontariatu – cykl warsztatów rozwijających umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy otrzymają także wsparcie mentoringowe i tutoringowe. Dodatkowo w 10 szkołach Tarnowa i regionu tarnowskiego odbędą się spotkania promujące ideę wolontariatu i wspierające rozwój szkolnych kół wolontariatu. Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Małopolska – tu wolontariat ma moc”.

- Akcje typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka, czy wszystkie akcje, które są związane z pomocą powodzianom albo innym akcjom, które są związane z wojną czy nadzwyczajnymi sytuacjami, sprawiają – i o tym też już są badania – że wolontariat często postrzegany jest jako coś akcyjnego. Jednorazowo w ciągu roku. W przypadku WOŚP-u i Szlachetnej Paczki te dwie organizacje próbują działać systematycznie przez cały rok, ale jednak przebijają się raz do roku. Badania pokazują, że zwłaszcza wśród młodych ludzi ten wolontariat jest postrzegany akcyjnie, a my chcemy pokazać wolontariuszy, którzy działają codziennie – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Marcin Lewandowski, współtwórca projektu.

POSŁUCHAJ: mówią Artur Gawle i Marcin Lewandowski Z Centrum Promocji Wolontariatu w Tarnowie

Twórcy Centrum Promocji Wolontariatu i Przeciwdziałania Hejtowi przekonują, że długofalowa praca w wolontariacie może stać się punktem wyjścia do rozwoju kariery zawodowej. Udział w takich działaniach uczy wielu kompetencji przydatnych podczas pracy z drugim człowiekiem, pracy zespołowej, czy w czasie planowania i realizowania poszczególnych zadań. Wolontariat daje też dużo satysfakcji, pomaga budować poczucie własnej wartości i sensu w życiu:

- Mamy ambasadorów akcji, ambasadorów wolontariatu i tam możemy znaleźć przykłady osób, które przeszły drogę od wolontariusza po stanowisko kierownicze w danej branży. Nie fantazjujemy, tylko to faktycznie działa. Mamy Beatkę Janowską-Ptasznik, która świetnie się udziela w wolontariacie społecznym. Mamy Jacka Brzezińskiego. Mamy Kubę Słowika, który jest takim idealnym przykładem na budowanie kariery zawodowej poprzez wolontariat. Mamy Czecha, czyli Lukasa Rohulana. No i mamy również Marcina Skórę - to jest człowiek, który tak troszeczkę z drugiego rzędu działa, natomiast jego fundacja pomaga zarówno w domu dziecka w Tarnowie, jak i pomaga przy budowie szkoły w Afryce czy kryzysowo podczas powodzi. Jest jeszcze ksiądz Jakub Jasiak ze Szkoły Podstawowej numer trzy. To jest taki człowiek, który jest naprawdę mocnym liderem w działaniach Caritasu tutaj w regionie i w ogóle taki człowiek bardzo młodzieżowy, który z tą młodzieżą spędza bardzo dużo czasu, więc dlatego uznaliśmy, że będzie świetnym ambasadorem – wylicza Artur Gawle, współtwórca Centrum Promocji Wolontariatu i Przeciwdziałania Hejtowi.

Projekt ma wspierać liderów wolontariatu poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń. Organizatorzy podczas spotkań przestawiają też kierunki i możliwości, jakie daje wolontariat. Inicjatorzy zakładali głównie współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi, jednak okazuje się, że również wśród młodszych uczniów idea wolontariatu jest znana a zaangażowanie w działania wyjątkowo duże. Najbliższe szkolenie la liderów wolontariatu zaplanowano 24 października 2026 w Centrum Sztuki Mościce. Jednym z poruszanych tematów będzie kwestia dbania o siebie, kiedy chcemy pomagać innym:

- Po pierwszym warsztacie tym „Lider w relacji do siebie”, wolontariusz w relacji do siebie, dotknęliśmy rzeczy, która często jest w tle i tylko ten, kto działa wie. Nie dbamy o siebie jako liderzy wolontariatu. A często psychologowie mówią: nie dasz drugiemu, czego nie masz sam. Spotkaliśmy się z jakąś taką wdzięcznością od tych ludzi, że stworzyliśmy im przestrzeń do tego, żeby się ze sobą spotkali i żeby po prostu powiedzieli: to jest sens mojego życia, ten wolontariat. Ja chcę, ale jestem tym piekielnie zmęczony czasami. I znowu - a propos zdrowia psychicznego - często się mówi, że przeciwdziałaniem wypaleniu jest czasami po prostu spacer w lesie, albo pobieganie, albo jakiś hobby poza tym, co robimy, tak? Czasami ten lider wolontariatu jest po prostu nim zmęczony, bardzo łatwo wejść w taki tunel: robię, robię, robię, robię, robię. A tymczasem czasami trzeba się zastanowić, powiedzieć, kocham to, ale ja muszę chwilę od tego odetchnąć, bo nie dam czego nie mam – przypomina Marcin Lewandowski.

Twórcy Centrum chcą też poprzez wolontariat zapobiegać hejtowi. Przy tej okazji apelują o zmianę języka debaty publicznej, który często nie szanuje przeciwnika:

- Dla mnie hejt i nienawiść jest o braku dostrzeżenia drugiego człowieka i jego godności, bo często dzisiaj – i tu naprawdę apelujemy do polityków na przykład, którzy po prostu mówią: ty jesteś pisiorem, a ty jesteś faszystą, a ty jesteś lewakiem. I to są argumenty, które są argumentami ad hominem, ad personam, które dzielą nas i w jakiś sposób oddziałują na emocje. I potem to już jest lawina. Więc niedostrzeganie drugiego człowieka, to jest źródło nienawiści. Obojętnieję na drugiego człowieka, a z obojętnienia do nienawiści już jest bliżej, niż od miłości i służby. A z drugiej strony chyba widzimy potrzebę kontynuacji tego projektu stricte w kontekście antyhejtowym i bardziej też dawania narzędzi związanych z przeciwdziałaniem hejtowi – zauważa Marcin Lewandowski.

Z kolei Artur Gawle podkreśla rolę wolontariatu długoterminowego we wspieraniu osób, które doświadczyły przemocy rówieśniczej:

- Taka osoba dotknięta hejtem, wchodząc w społeczność wolontariuszy, wchodząc w akcje, jakieś działania, ma większą szansę zapomnieć o tym, czego doświadcza na co dzień, odciąża sobie głowę i doświadcza poczucia własnej wartości poprzez działanie, poprzez integrację z ludźmi, którzy są w porządku.

Szczegółowe informacje na temat udziału w szkoleniach można sprawdzić TUTAJ. A więcej o projekcie w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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