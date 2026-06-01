Tarnów. Zadał śmiertelny cios swojemu rówieśnikowi. Sąd ponownie zajmie się sprawą

Zabójstwo w Lasku Lipie. Prokuratura chce umieszczenia nastolatka w zakładzie poprawczym

11 marca Sąd Rodzinny w Tarnowie wydał orzeczenie w sprawie nastoletniego Kacpra, który zabił swojego kolegę. Sąd ustalił, że nieletni dopuścił się czynu karalnego, ale przyjął, że działał w obronie koniecznej i w zamiarze ewentualnym. W konsekwencji zdecydowano, że nastolatek nie trafi do zakładu poprawczego. Zamiast tego sąd orzekł nadzór kuratora, który ma obowiązywać do ukończenia przez niego 21. roku życia. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Śledczy złożyli apelację.

- W piątek akta sprawy zostały przekazane z Sądu Rejonowego w Tarnowie do Sądu Okręgowego w Tarnowie, do Wydziału Cywilnego, który rozpozna apelację - podkreśla Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznika Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Wkrótce Sąd Okręgowy w Tarnowie wyznaczy termin rozprawy apelacyjnej. Sprawa trafi na wokandę najpewniej po wakacjach.

