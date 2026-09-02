Wypadek w Woli Dębińskiej. Mężczyzna porażony prądem po kontakcie rusztowania z linią energetyczną

Tomasz Piszczek
2026-09-02 13:00

Do groźnego wypadku doszło w środę w Woli Dębińskiej w powiecie brzeskim. Pracujący na rusztowaniu mężczyzna został porażony prądem po tym, jak konstrukcja dotknęła linii średniego napięcia. Poszkodowany, przytomny, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  • W Woli Dębińskiej doszło do groźnego wypadku podczas prac z użyciem metalowego rusztowania. 
  • Jeden z pracowników został porażony prądem po tym, jak konstrukcja zetknęła się z linią energetyczną średniego napięcia. 
  • Poszkodowany mężczyzna był przytomny, jednak ze względu na obrażenia musiał zostać przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Groźny wypadek podczas prac na stadionie

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że do zdarzenia doszło w środę, 2 września 2026 roku, około południa. W miejscowości Wola Dębińska (powiat brzeski, Małopolska) prowadzone były prace z wykorzystaniem rusztowania. W trakcie tych robót metalowa konstrukcja zetknęła się z linią energetyczną średniego napięcia o wartości 15 kV. W wyniku porażenia poszkodowana została jedna osoba – mężczyzna wykonujący prace.

Akcja ratunkowa i stan poszkodowanego

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe. Jak poinformował kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, w momencie przybycia pierwszych zastępów poszkodowany mężczyzna był przytomny. Kluczowe dla bezpieczeństwa ratowników i poszkodowanego było szybkie wyłączenie zasilania, czego dokonał zdalnie operator sieci energetycznej. Ze względu na charakter obrażeń na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala.

Polecany artykuł:

Jak doszło do wypadku?

Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze Policji, którzy prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. Postępowanie pozwoli ustalić, czy podczas prac budowlanych zachowano wszystkie niezbędne środki ostrożności.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Polecany artykuł:

Mężczyzna porażony prądem po kontakcie rusztowania z linią energetyczną w Woli Dębińskiej

Ambulans i wozy strażackie na stadionie w Woli Dębińskiej. O wypadku przy rusztowaniu przeczytasz na Eska Tarnów.
Galeria zdjęć 3
"Ród smoka". Jak uważnie oglądaliście 3. sezon?
Pytanie 1 z 15
Czego na swoim gobelinie NIE wyhaftowała Helaena?
Tak bawiono się na I Międzynarodowym Dniu Flisaka Pinińskiego
powiat brzeski
porażenie prądem
straż pożarna