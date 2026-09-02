W Woli Dębińskiej doszło do groźnego wypadku podczas prac z użyciem metalowego rusztowania.

Jeden z pracowników został porażony prądem po tym, jak konstrukcja zetknęła się z linią energetyczną średniego napięcia.

Poszkodowany mężczyzna był przytomny, jednak ze względu na obrażenia musiał zostać przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

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Groźny wypadek podczas prac na stadionie

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że do zdarzenia doszło w środę, 2 września 2026 roku, około południa. W miejscowości Wola Dębińska (powiat brzeski, Małopolska) prowadzone były prace z wykorzystaniem rusztowania. W trakcie tych robót metalowa konstrukcja zetknęła się z linią energetyczną średniego napięcia o wartości 15 kV. W wyniku porażenia poszkodowana została jedna osoba – mężczyzna wykonujący prace.

Akcja ratunkowa i stan poszkodowanego

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe. Jak poinformował kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, w momencie przybycia pierwszych zastępów poszkodowany mężczyzna był przytomny. Kluczowe dla bezpieczeństwa ratowników i poszkodowanego było szybkie wyłączenie zasilania, czego dokonał zdalnie operator sieci energetycznej. Ze względu na charakter obrażeń na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala.

Jak doszło do wypadku?

Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze Policji, którzy prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. Postępowanie pozwoli ustalić, czy podczas prac budowlanych zachowano wszystkie niezbędne środki ostrożności.

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Mężczyzna porażony prądem po kontakcie rusztowania z linią energetyczną w Woli Dębińskiej

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