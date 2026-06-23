Na drodze krajowej nr 73 w Smęgorzowie doszło do porannego, groźnego wypadku, który całkowicie sparaliżował ruch.

W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ranne zostały cztery osoby, które natychmiast przewieziono do szpitala.

Służby walczyły nie tylko ze skutkami zderzenia – zobacz, co dodatkowo utrudniało akcję i gdzie policja wyznaczyła objazdy.

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Groźny wypadek nad ranem koło Dąbrowy Tarnowskiej

Do wypadku doszło we wtorek, 23 czerwca 2026 roku, przed godziną 4:00 rano na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Smęgorzów. Na odcinku między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską zderzyły się samochód osobowy oraz ciągnik siodłowy z naczepą.

W wyniku zderzenia cztery osoby podróżujące autem osobowym zostały ranne. Jak informują służby, poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe – policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego.

- W Smęgorzowie w powiecie dąbrowskim przed godziną 4:00 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego, w wyniku czego cztery osoby trafiły do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana, a działania prowadzą wszystkie służby będące na miejscu - potwierdził kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

Droga krajowa nr 73 jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Jak informuje straż pożarna, powodem blokady są nie tylko działania prowadzone przez służby, ale również rozlane na jezdni płyny eksploatacyjne, które muszą zostać zneutralizowane. Na jezdnię wylało się około 500 litrów oleju napędowego.

Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Z informacji uzyskanych od oficera prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. Piotra Prosowicza ruch na trasie wciąż jest wstrzymany. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

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Wypadek w Smęgorzowie. W zderzeniu osobówki z tirem na DK73 ucierpiały 4 osoby

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