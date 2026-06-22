Gmina Gnojnik stawia na nowe mieszkania. Ruszyła budowa 33 lokali SIM Małopolska w Uszwi

SIM Małopolska rusza z budową mieszkań w Uszwi

W pięciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 33 mieszkań o powierzchni od około 37 do 61 m². Parter zostanie przeznaczony na garaż z 12 miejscami postojowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje 25 zewnętrznych miejsc parkingowych oraz punkt ładowania samochodów elektrycznych.

Projekt przewiduje także rozwiązania proekologiczne – instalacje fotowoltaiczne oraz pompę ciepła, które mają ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 12,2 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2027 roku.

19 czerwca odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod nową inwestycję mieszkaniową. W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Stanisław Bukowiec.

- Kiedy pięć lat temu, jeszcze jako poseł, pracowałem przy projekcie ustawy o Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, była to formuła nowa i naturalnie pojawiały się pytania, jak sprawdzi się w praktyce. Dziś najlepszą odpowiedzią na tamte wątpliwości są inwestycje realizowane przez SIM Małopolska. Gmina Gnojnik była jednym z samorządów, które jako pierwsze zdecydowały się przystąpić do SIM, a efektem tej decyzji jest inwestycja w Uszwi. Za kilkanaście miesięcy 33 rodziny będą mogły zamieszkać tutaj, w swojej lokalnej społeczności - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

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