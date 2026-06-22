Ford T z 1915 roku i inne cuda! Takie maszyny zjechały do Ładnej koło Skrzyszowa

W Ładnej odbył się 3. Gminny Zlot Zabytków Motoryzacji, gromadząc ponad 150 unikalnych pojazdów i ich pasjonatów z całej Polski.

Odrestaurowane klasyki, od historycznych aut po ręcznie budowane "papaje", pokazały, że miłość do starej motoryzacji to prawdziwa życiowa pasja.

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Z tego się nie wyrasta. Miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkali się w Ładnej koło Skrzyszowa na 3. Gminnym Zlocie Zabytków Motoryzacji i Papajów. W imprezie wzięło udział ponad 150 posiadaczy zabytkowych, przynajmniej 30-letnich maszyn. Ale nie brakowało również tak zwanych „samoróbek”, czyli wykonywanych własnoręcznie konstrukcji rolniczych. Jak przekonywali uczestnicy zlotu, miłość do zabytkowej motoryzacji to pasja, która towarzyszy im przez całe życie. Często przez wiele lat zabiegają o wymarzony pojazd:

- To Meteor Niagara z 1959 roku. Jest w moim posiadaniu od 15 lat. Kupiłem go od znajomego. Robił mi tapicerkę do dużego Fiata i ten samochód stał u niego. W ten sposób do mnie trafił. On był odrestaurowany, ale utrzymanie go w tej kondycji też wymaga dużo siły i dużo cierpliwości. Pięć samochodów zabytkowych mam, to jakoś głęboko w środku siedzi, tego się nie da wyplenić. Tutaj kultywują motoryzację, żeby ludzie zobaczyli tą starą motoryzację, żeby to nie przepadło. (…) Już trzy samochody nabyłem z jednej firmy. Mercedesa kupić, trzeba kupić zdrowego, nie bać się mechaniki, tylko trzeba kupić zdrowego blacharsko, bo remont blacharski jest zabójczy cenowo, a ogarnąć mechanikę to nie jest problem. Choroba Mercedesa to jest straszna! (…) To się zwie Ford T z 1915 roku. Jest to jeden z pierwszych samochodów produkowanych seryjnie na taśmie w Stanach Zjednoczonych przez Forda. Miałem siostrę w Stanach i dostała zadanie. Przez 50 lat szukała takiego i znalazła właśnie. O taki mi chodziło. Najbardziej atrakcyjne były z pierwszej produkcji, a ten jest jeden z pierwszych. Pierwszy mój samochód jaki miałem to był Fiat 514 z 1924 roku zamieniony za rower, który dostałem na pierwszą komunię. Miałem 13 lat wtedy. Co te stare zabytkowe samochody w sobie mają? Użyję sloganu: po prostu duszę, coś, co trudno opowiedzieć – mówili radiu ESKA Tarnów uczestnicy wydarzenia.

Ale na 3. Gminnym Zlocie Zabytków Motoryzacji i Papajów nie zabrakło również urządzeń, zwanych potocznie „papajami”. To maszyny wykonywane własnoręcznie, najczęściej wykorzystywane do pracy w polu lub gospodarstwie. Odwiedzający mogli między innymi zapoznać się z papajem, służącym do cięcia i transportu drewna.

- Taka była idea całej imprezy, żeby przedstawić to wszystko, co ludzie chowają po garażach, po stodołach i pokazać zarówno pojazdy takie proste, skonstruowane na jakieś konkretne potrzeby rolnicze, czyli nasze papaje, zarówno zabytkowe ciągniki, jak i pojazdy kolekcjonerskie. To jest wspaniała atmosfera prawdziwych pasjonatów motoryzacji zabytkowej, którzy tutaj dookoła bawią się, rozmawiają, poznają się i prezentują swoje pojazdy. Już w zeszłym roku byli przedstawiciele różnych województw dookoła Małopolskiego, ale w tym roku mamy nawet gości z Warszawy, także niesamowicie dobrze wszystko się układa, niesamowicie dobrze rozwija się nam ta impreza – mówił organizator Zlotu – Tadeusz Roik.

W sumie w Zlocie wzięło udział ponad 150 wystawców – posiadaczy zabytkowych samochodów i papajów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że nie liczą pieniędzy ani godzin włożonych w odrestaurowanie wymarzonych pojazdów. Efekty ich pracy - na naszych zdjęciach – ZOBACZ GALERIĘ.

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